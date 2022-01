Niega Grettell Valdez tener cáncer

La actriz realizó una transmisión en vivo para aclarar en qué consiste este procedimiento mediante una cirugía

Hace unos días, Grettell Valdez dio a conocer que se someterá a una cirugía para que le retiren una parte del dedo pulgar del pie por una anomalía que podría derivar en cáncer.

La actriz realizó una transmisión en vivo para aclarar en qué consiste este procedimiento.

«Sí tienen que cortarme parte del dedo. Todo va a estar bien. Esto es un proceso que apareció hace casi cinco años. Hace cinco años era un cáncer, hoy por hoy no es cáncer. Porque muchas personas se han acercado a mí. Agradezco muchísimo.

«No tengo cáncer. Ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer. Hace cinco años lo fue, me lo quitaron, me lo erradicaron, me hicieron un injerto. Pero ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmuta”.

La actriz hizo un llamado a los medios de comunicación, pues considera que fueron muy alarmistas al momento de dar a conocer la noticia de su cirugía.

«De repente, lo medios de comunicación lo ponen muy fuerte. Le van a amputar el dedo… o sea, no, espérense, espérenme tantito, no sean así. Es una palabra muy fuerte, hasta yo dije ‘pobre de mí, es muy fuerte’.

«No se asusten. Ay, es muy fuerte cómo lo exponen algunos medios. No es así. Sí va a desaparecer una parte de mi dedo pero tengo un gran cirujano”.

A Grettell se le salieron las lágrimas al asegurar que ha sido un proceso complicado de sobrellevar.

«Gracias porque sí, de repente, uno se siente un poco solita y los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes, mis amigos que me escriben, que se alarmaron un poquito de esto, pero voy a estar bien, se va a erradicar todo eso y vamos a dejarlo al pasado”.

Finalmente, compartió que tras la cirugía tendrá que tomar algunas quimioterapias.

«La semana que entra entro a cirugía, les pido que recen mucho por mí. Ahorita estoy tratando de estar tranquila, de mantenerme en casa, de cuidarme, no puedo arriesgar a contagiarme. Después de la cirugía vienen varios procesos que tengo que seguir… quimios, cosas que ya les contaré, que después de la cirugía les prometo que les hago una reseña”.