Muere exintegrante de Mocedades en España

Ana Bejarano, tenía 60 años de edad y sufrió un problema grave en el aparato digestivo

La cantante española Ana Bejerano, ex integrante del grupo Mocedades, murió en el Hospital de Urdúliz, en Vizcaya, España, a los 60 años, según informó su equipo de publicidad.

«La artista no ha superado un grave problema en el aparato digestivo por el que fue ingresada el 11 de diciembre. El funeral está previsto para el lunes 10 de enero a las 19:00 en la Iglesia de Santa Ana, en su localidad natal de Las Arenas de Getxo», se explicó en un comunicado de prensa, retomado por medios como El País y HuffPost.

La intérprete, que tenía una hija, saltó a la fama cuando ingreso, en 1985, al grupo Mocedades, con la encomienda de reemplazar a su colega, Amaya Uranga. Bejerano tenía apenas 24 años de edad.

Pese a la renuencia de varios fans, poco a poco Ana fue aceptada por críticos y seguidores, logrando permanecer en la agrupación hasta 1994. En ese periodo grabó tres discos con Mocedades: Colores (1986), Sobreviviremos (1987) e Íntimamente (1992).

Recordada por temas como «Tienes un Amigo», «Ana y Miguel» y «Las Palabras», donde destacó como la solista del grupo, la artista continuó con su carrera musical en los 90 con la banda Txarango.

Sin embargo, nunca estuvo alejada del todo de Mocedades, pues participó en 1992 en el álbum «LiluraUrdinak», de Amaya Uranga, quien se volvió una de sus grandes amigas.

Txarango lo fundó junto a dos ex compañeros del grupo que le dio reconocimiento mundial, Roberto Uranga y José Piña. Juntos grabaron el disco Todo Tiene su Sitio Bajo el Cielo. Posteriormente, el conjunto pasó a llamarse Txarango Trío, tras la salida de varios integrantes.

Hace unos años, en 2018, Bejerano se reunió de manera breve con varios de los integrantes originales de Mocedades, como Javier Garay, para embarcarse en un tour para celebrar el 50 aniversario del grupo.