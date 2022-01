Muere el actor Sidney Poitier

Nacido en Miami, fue galardonado en 1964 por la Academia estadounidense por su participación en la película «Los Lirios del Valle», como el mejor actor. Tenía 94 años

El actor Sidney Poitier, de 94 años de edad y quien fuera el primer actor afroamericano en ganar un Óscar, murió por causas no reveladas, según New York Post.

Poitier, nacido en Miami, fue galardonado en 1964 por la Academia estadounidense por su participación en la película «Los Lirios del Valle», como el mejor actor.

Su primera nominación al Óscar la tuvo en 1959 por su trabajo en The Defiant Ones. Su carrera continuó en ascenso durante los siguientes años. En 1967 protagonizó ¿Sabes quién viene a cenar?, un romance interracial que levantó polémica en Estados Unidos.

Después vinieron otras películas como Ahora me llaman señor Tibbs y Uptown Saturday Night en la que actuó junto con Bill Cosby.

Con 71 años de carrera, tuvo papeles en películas clásicas de Hollywood como Un Lunar en el Sol y ¿Sabes Quién Viene a Cenar?.

El actor Jeffrey Wright elogió a Poitier diciendo que era «único en su clase» e hizo referencia al filme clásico Rebelión en las Aulas.

«Qué actor tan icónico. Único en su tipo. Qué hombre tan hermoso, amable y cálido, verdaderamente majestuoso», escribió Wright en su cuenta de Twitter.

La carrera profesional de Poitier será tema de un próximo show en Broadway.