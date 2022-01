Mantienen jubilados plantón en el Palacio

Los quejosos, quienes exigen se les devuelva los beneficios que les retitaron, mantienen guardias para cuidar los accesos de Palacio Municipal las 24 horas del día

Por segundo día consecutivo, jubilados y pensionados del Ayuntamiento mantuvieron «clausurado» el recinto municipal para exigir que se les regresen todos los beneficios adquiridos por sus años de servicio, y que les cancelaron a partir de este año.

Jorge Luis Encinas Gámez, vocero del movimiento, señaló que hasta que no haya un arreglo de devolverles todas sus prestaciones, no se retirarán del plantón ni permitirán el acceso al edificio municipal.

“No ha habido ningún avance, ni acercamiento desde ayer con las autoridades. Nosotros seguimos con la misma postura, el palacio no se va a abrir hasta que resolvamos el problema que tenemos”, sostuvo.

Señaló que este miércoles se tenía programado una reunión entre los siete regidores que se les acercaron el martes y el abogado, pero solo uno se presentó y dijo que los otros recibieron un “jalón de orejas”, y que el tema debían abordarlo con la presidenta de los Jubilados y Pensionados, Guadalupe Flores, no con los manifestantes.

“La verdad no sé si fueron, la verdad si ellos, los regidores, quieren apoyar a la señora Lupita que no se ha parado ni un momento aquí, no tengo ningún problema, nosotros vamos a estar aquí hasta que se resuelva este problema.

«Si vienen a apoyarnos, que bueno, nosotros aquí nos mantendremos las 24 horas los siete días de la semana”, afirmó.

Encinas Gámez mencionó que se organizaron guardias para cuidar los accesos de Palacio Municipal las 24 horas del día, con grupos de 20 personas o más que quieran sumarse, hasta que las autoridades se retracten y les devuelvan los beneficios que les quitaron, y que van desde apoyos a la salud y servicios funerarios, vales de despensa, para el pago de luz, finiquito, seguro de vida, entre otros.