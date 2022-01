Mantiene Alejandra un lugar en la preselección

La ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 quedó como la segunda mejor en esa modalidad en la Ronda Clasificatoria

La medallista olímpica sonorense Alejandra Valencia aseguró un lugar en la preselección nacional de arco recurvo femenil, tras finalizar en el segundo lugar en la Ronda Clasificatoria de esa modalidad dentro del Campeonato Nacional de Exteriores de Arquería, con sede en Monterrey, Nuevo León.

Valencia Trujillo, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos 2020, terminó como la número dos tras sumar mil 315 puntos, solamente detrás de la líder, la coahuilense Ana Paula Vázquez (mil 322); en tercero culminó la capitalina Aída Román (mil 314), por lo cual la terna de olímpicas mexicanas hicieron el 1-2-3 tras celebrarse las cuatro series de 70 metros.

Según la convocatoria de la Federación Mexicana de Arquería, las ocho primeras integrarán la preselección nacional de donde saldrán las tres titulares y la suplente que representarán al País en los eventos internacionales próximos.

Del cuarto al octavo puesto quedaron: las regiomontanas Valentina Vázquez (mil 289), Mariana Avitia (mil 262) y Paulina Garza (mil 255), además de la quintanarroense Paola Saucedo (mil 247), seguida de la también neolonesa Sandra Garza (mil 216).

Como invitadas en dicha modalidad participan tres arqueras francesas quienes tuvieron una destaca actuación en esa etapa, pues la olímpica Lisa Barbelin totalizó mil 315, seguida de sus compatriotas Melanie Gaubil (mil 300) y Audrey Adiceum (mil 281).

Asimismo, los arqueros sonorenses dentro del Top-10 de su categoría, luego de efectuarse la Ronda Clasificatoria, fueron: Teresita Acosta (primera en Sub 12 con 1,140 puntos), Paúl Antonio Rodríguez (octavo en Sub 14 con mil 125) y Víctor Manuel Hernández (décimo en la Sub 18 con mil 229).

A partir de este jueves empezarán las Rondas Olímpicas en todas las categorías, en las instalaciones del CARE de Nuevo León dentro del Parque “Niños Héroes”, bajo el formato de eliminatoria directa enfrentándose según la posición en que concluyeron.