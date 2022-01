Javier Bardem, hombre selectivo

El español afirma que le divierten las competencias pues lo obligan a contender con gente que realmente admira. Estrena El buen patrón y BeingtheRicardos

Mientras España dejó fuera del Oscar a Penélope Cruz con la dirección de Almodóvar en Madres paralelas, la postulación española quedó en familia al elegir a Javier Bardem con la tragicomedia El buen patrón.

Y mientras Penélope estrena en Hollywood Agentes 355 con Lupita Nyong’o y Jessica Chastain, competirá en las mismas salas de cine contra Javier, con la historia de LucilleBall y DesiArnaz en BeingtheRicardos, con otra segura competidora del Oscar como Nicole Kidman.

¿Qué tan incómoda fue la conversación en casa cuando Penélope Cruz se enteró que en España eligieron tu película para competir en el Oscar en vez de ella y Pedro Almodóvar con Madres paralelas?

Fue una situación muy extraña (haber sido elegido para representar España en el Oscar con El buen patrón), eso seguro. Porque también conozco bien a Pedro. Lo amo y me encanta también su película. Además, tengo muy buenos amigos en esa producción de cine también. Pero claro, mi esposa estaba del otro lado.

Digamos que no hablamos para nada del tema.Pretendimos que no pasó nada aquel día que lo anunciaron. Y fue como decir: “Lo siento, querida”. Pero claro, ella se puso bastante triste. Obvio, tiene sentido. Pero también estaba el lado feliz. A ella también le gustó nuestra película y hubiera sido lo mismo conmigo, me hubiera puesto triste si no nos hubieran elegido, pero feliz por Almodóvar. Es muy difícil comparar las dos producciones. Y ya bastante cansado es estar en esta carrera de tanta competencia. No me parece justo. Son dos películas totalmente diferentes. Y tuvimos suerte de haber sido elegidos.

El buen patrón solo fue elegida por España para ser postulada. Ahora tienen que ser elegidos entre más de 90 países. ¿Qué significaría para Javier Bardem conseguir ahora la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional?

Estoy muy orgulloso y muy comprometido de poner la bandera con el nombre de España en el cine porque es una industria que tiene artistas increíbles y gente con una asombrosa calidad técnica y artística. Muchos otros se sorprenden cuando van a filmar a España por la calidad humana de la gente, que es algo muy importante. Y es hermoso representar todo eso en la carrera del Oscar.

¿Y es pura coincidencia que hayan elegido El buen patrón, donde tu personaje se desespera por ganar otro estilo de premio?

Absolutamente (risas). Eso es lo que le pasa al personaje en esta película, al buen patrón, por todo lo que hace para conseguir un premio. Hasta tiene un lugar destinado en la pared para la placa de reconocimiento que quiere ganar. Y es un buen recordatorio de la ambición de algo que realmente no tiene mucho sentido, porque no hay razón para que él sea elegido como el más excelente de todos. Es algo imposible de elegir. Pero él cree que es la verdad y que se lo merece.

¿Las veces que te nominaron al Oscar o cuando ganaste no pensabas que te lo merecías?

Es un problemita, a mí me divierte todo esto de las grandes competencias porque obligan a competir con gente que realmente admiras. Y yo los respeto. Es muy divertido conocer gente en las ceremonias de premios, porque cada vez que estás ahí es imposible no saludar con: “Mi Dios, te aprecio tanto, que buena oportunidad de conocerte”, sin mentir.

Yo siento que es una bendición estar cerca de gente que aprecio por sus trabajos, gente que inspira. Pero cuando piensas así de ti mismo, es un problema si crees que te mereces un premio por encima de los demás. Y es un poco lo que se siente en la historia de El buen patrón.