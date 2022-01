Investigan envenenamiento de cinco perros en Ures

Personal de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos de Abigeato y Delitos contra Animales por Actos de Maltrato o Crueldad

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) atendió de oficio dos denuncias presentadas por delitos por muerte de algún animal por maltrato o crueldad y lo que resulte cometido contra cinco perros en el municipio de Ures.

Al lugar acudió a integrar la carpeta el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Abigeato y Delitos Contra Animales por Actos de Maltrato o Crueldad, de Hermosillo, con un Médico Veterinario Zootecnista y Personal del Departamento de Servicios Periciales.

También elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), del Departamento de Abigeato y Delitos Contra Animales, en coordinación con la Agente del Ministerio Público de Ures y de la Base AMIC de Ures.

Rodrigo Alfredo García Celaya, Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Abigeato y Delitos Contra Animales, expuso que este lunes recibieron el llamado por las denuncias, implementando de inmediato el operativo.

De momento, expuso, hay dos denuncias presentadas ante la Agencia del Ministerio Público con sede en Ures por las muertes de los canes “Azul”, “Pulguita”, “La Pelos”, “La Wera” y “Nala”, de ambos sexos, diversas razas y edades.

Apuntó que se realizaron entrevistas a propietarias de los canes, a testigos, recolectaron muestras conteniendo la probable sustancia de envenenamiento, se pudo rescatar uno de los canes para realizarse la necropsia, ya que otros fueron enterrados.

“Tenemos dos líneas de investigación que nos está brindando la ofendida, ya tenemos dos testigos que ya están mencionando que posiblemente puede hacer un señalamiento directo de los hechos”, expuso.

Ana Laura, propietaria de “Nala”, cruza de Pitbull con criollo, narró que envenenaron a la perrita el sábado por la noche, falleció el domingo por la madrugada, por lo que decidió interponer la denuncia de la cual ya fue atendida.

“Se me hizo muy rápido, porque ayer hablé con una muchacha que me dijo ‘vamos a pasar el caso directamente Fiscalía’ y hoy en la mañana ya me marcaron, que venían para acá… están haciendo muy buen trabajo, porque fue de un día para otro”, expuso.

Un llamado a los habitantes de Ures realizó María, propietaria de “Azul”, “Pulguita”, “La Pelos” y “La Wera”, para que aporten indicios y se pueda dar con el o los responsables, asimismo, exhortó a que denuncien a quienes hayan salido perjudicados con los envenenamientos.

“Son parte de la familia los animales y son pérdidas irremediables que te dejan un recuerdo confuso y triste, es una desesperación ver que están envenenando los animales y no puedes hacer nada y aparte la preocupación.

“Porque nosotros tenemos niños aquí en la casa, la recomendación que se nos dio fue que no los dejáramos andar en el patio, porque podía haber algún caso de envenenamiento humano… no me imagino qué tipo de persona o personas estén haciendo este delito, que también es una crueldad”, puntualizó.