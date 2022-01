Investiga Fiscalía de Morelos a Cuauhtémoc Blanco

La Fiscalía General de Morelos inició una carpeta de investigación en contra del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, a petición de 11 diputados locales que también lo solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR).

«Ya tenemos iniciada una carpeta que arrancó el día de hoy, con una exigencia de la Legislatura, y en esa carpeta tendrá que haber avances», dijo el titular de la dependencia, Uriel Carmona.

Entrevistado vía telefónica, detalló que la petición de los legisladores se dio a partir de la publicación de una foto en la que se observa al Gobernador con tres presuntos criminales, tras la cual aparecieron narcomantas con señalamientos hacia el Mandatario.

«Una fotografía por sí sola no constituye ningún delito, pero precisamente es la suma de indicios lo que en su momento nos puede dar una circunstancia que pudiera tener algún mérito para sustentar una investigación, si es que resultan hechos de nuestra competencia», comentó Carmona.

«Y si fuera de materia federal, tenemos la obligación de remitir los resultados de la investigación a la Fiscalía General de la República, porque cuando se trata de delincuencia organizada el Ministerio federal es el competente para investigar».

El Fiscal aseguró que la indagatoria la realizarán de manera imparcial, respetando el principio de presunción de inocencia y sin tintes políticos.

La solicitud de investigación fue realizada por los 11 diputados opositores a la Administración de Blanco, conocidos localmente como el grupo G-11.

Sobre el homicidio del Edil de Xoxocotla, Benjamín López, Carmona detalló que tienen confirmado que tres sujetos perpetraron el crimen en la casa de la víctima, donde fueron hallados tres casquillos calibre .45 y una bala deformada.

«Le produjeron cuatro heridas, todas mortales, en tórax afectando músculo cardiaco, hígado y bazo», indicó.

Los responsables sometieron a dos personas que estaban en la casa ofreciendo servicios bancarios, así como a un asistente y al chofer del Edil.

«Encontramos el cuerpo de la víctima recostado en un sofá, al interior de su domicilio, a partir de ahí se practicaron las diligencias del levantamiento del cadáver», añadió.

En la zona, al sur del Estado, operan los grupos criminales Los Rojos y La Familia Michoacana.

Ante críticas del gobernador Blanco a la labor de la Fiscalía, Carmona le ofreció acercarse a la dependencia.

«Que tenga cabeza fría, que tenga calma, en la Fiscalía sabemos lo que tenemos que hacer, él siempre ha sido crítico y se agradece porque hace esforzarnos, pero en todas las ocasiones de asuntos relevantes hemos dado resultados», presumió.

«Las puertas de la Fiscalía están abiertas para platicar con el señor Gobernador y mostrarle los resultados por si le reportan que tenemos malos resultados».

Este miércoles aparecieron dos narcomantas en Puente de Ixtla, dirigidos a Cuauhtémoc Blanco por los presuntos responsables del crimen del Alcalde en Xoxocotla.

«Ahí va el primero Cuauhtémoc Blanco, a mí no me mandes a hablar con pendejos, sigue mandando y te vas a quedar sin alcaldes», se leía.