Interpretará Johnny Depp a Luis XV

Johnny Depp está listo para volver al set de filmación, en esta ocasión para darle vida a Luis XV, antiguo Rey de Francia, en una película dirigida por la actriz y cineasta francesa Maiwenn, quien también interpretará a la condesa Jeanne du Barry, la última pareja del Rey

De acuerdo con Variety, la película se encuentra en pre producción y comenzará a filmarse el próximo verano en emblemáticos escenarios parisinos como el Palacio de Versalles, serán tres meses de grabación.

Aún se desconoce el título y trama del filme, pero se sabe que será producida por Pascal Caucheteux y la empresa parisina Why Not Productions de Gregoire Sorlat, y Wild Bunch en la distribución a nivel internacional.

Luis XV, reinó durante 59 años, el segundo periodo más largo, después de Luis XIV, aunque llegó a ser apodado como el «amado», murió siendo rechazado tras ser acusado de libertinaje y corrupción.

Aún se desconoce si el filme será en inglés o en francés, pero no sería problema para el actor, pues habla el idioma desde hace algunos años, ya que vivió en Francia mientras estuvo con la modelo Vanessa Paradis, madre de su hija Lily Rose Depp.