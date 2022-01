Instalan puntos de acopio para pinos naturales

La idea es que no los coloquen en las banquetas porque no pueden ser trasladados en los camiones recolectores de basura. Piden también no arrojarlos en lotes baldíos

Los ciudadanos que compraron un pino natural durante la temporada decembrina podrán llevarlos a los puntos de acopio que instaló personal del Ayuntamiento de Hermosillo en cuatro puntos de la ciudad, para su reciclado.

La ida es que no los saquen a las banquetas ya que el camión recolector no se los va a llevar.

Estos puntos están ubicados en el estacionamiento del Cbtis 11; la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara; junto al Costco y en los patios de Servicios Públicos, y estarán funcionando a partir de este martes 4 de enero hasta el lunes 17 en horario de 08:00 a 17:00 horas.

El titular de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante, invitó a la ciudadanía a llevar sus pinos naturales a estos puntos para su tratamiento adecuado y que no terminen tirados en las banquetas debido a que no se los puede llevar el camión recolector porque daña el sistema hidráulico. Piden también no arrojarlos en lotes baldíos.

“Los puntos estarán distribuidos de manera estratégica en la ciudad, con un horario de atención de las 08:00 a las 17:00 horas para que los ciudadanos no tengan que llevarlos hasta el relleno sanitario ni mucho menos hacer uso de basureros clandestinos o ir a parques a tirarlos”, dijo.

También se estarán recibiendo los sábados en los reciclacentros ubicados en el Gimnasio Pulso, antes Gastropark; en Soriana-Bachoco, y en el permanente, a un costado de la Comandancia Norte.

El funcionario añadió que estos ornatos naturales serán utilizados para elaborar de composta para las áreas verdes públicas de la ciudad y regalar a la ciudadanía en los centros de reciclaje.