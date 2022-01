Inicia rehabilitación del Campo Deportivo Joss por iniciativa del alcalde Antonio Astizarán

Se pusieron en marcha los trabajos de la primera etapa de las tres que consta el proyecto donde sustituirán pasto sintético

Con una inversión superior a los tres millones 600 mil pesos, el presidente municipal, Antonio Astiazarán inició formalmente la primera etapa del proyecto de rehabilitación del Campo Deportivo Joss, para cumplir el compromiso de dignificar las condiciones en las que diariamente niñas y niños practican fútbol a través de la Liga Oxxo.

Ante padres de familia, entrenadores y equipos de la Liga, el presidente Municipal resaltó la importancia de recuperar los espacios públicos para que los equipos puedan competir en condiciones dignas, razón por la cual el proyecto iniciará con la sustitución del pasto sintético que se encuentra en deterioro.

“A mí me tocó venir como candidato, hicimos un recorrido y me platicaban diferentes problemas, que el cerco es inseguro y que a falta de mantenimiento a las instalaciones se han venido a menos los baños, las gradas, por su puesto el pasto sintético y mucha de la infraestructura que tenemos y lo que estamos buscando no es solamente recuperar espacios públicos, estamos buscando también que sean dignos para las niñas y niños que juegan aquí”, agregó.

Entre las obras que dicho proyecto contempla, se encuentra la rehabilitación de baños, bardas y la instalación de luminarias LED que funcionarán a través de paneles solares, lo que representará un ahorro de energía eléctrica importante.

Por su parte el director general del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP), César Rascón Muñoz quien dirige los trabajos de modernización del Campo Deportivo “Joss”, calificó como importante el impacto que este proyecto tendrá al beneficiar a personas de cinco a 18 años que por tres décadas han formado parte de la Liga Oxxo de Fútbol.

“Es un gusto de estar con la Liga Oxxo, que tiene más de 30 años y en la que participan 160 equipos y presenciar que se está cumpliendo este compromiso del Presidente Municipal, a partir de este día las familias van a ver el cambio en estos campos”, agregó.