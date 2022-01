Inicia Orbelín aventura por Europa

El volante ofensivo parte rumbo a España para cerrar su fichaje con el Celta de Vigo. Descarta tener deuda con La Máquina

Orbelín Pineda viaja rumbo a España para enrolarse con el Celta de Vigo. Previamente, el jugador dijo que se va bien de Cruz Azul, sin ninguna deuda con nadie y con una estrella en el escudo de La Máquina.

Me voy bien de Cruz Azul, creo que se vio, le dejé una estrella al escudo, salí por la puerta de enfrente, no tengo una deuda con nadie, ni con ninguno con mis compañeros, ni cuerpo técnico ni directiva y ahora si que me toca experimentar una experiencia linda y bonita”, dijo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El volante ofensivo señaló que parte en estos momentos a Europa con la meta de dar más sobre su versión de juego.

“Puedo dar más (de su versión), ahora sí que aprender de todos los jugadores”, mencionó.

Orbelín Pineda tendrá que pasar los exámenes médicos con el cuadro español y finiquitar su fichaje con el cuadro dirigido por Eduardo Coudet.