Hermosillense obtiene doctorado directo en la Universidad Queen Mary de Londres

María Fernanda Pintado Serrano realiza el doctorado en Matemáticas en el área de Estadística y Ciencia de Datos, tras egresar de la Universidad de Sonora

María Fernanda Pintado Serrano, egresada de la Universidad de Sonora, realiza el doctorado en Matemáticas en el área de Estadística y Ciencia de Datos, en la Universidad Queen Mary de Londres, con el proyecto de desarrollar una nueva metodología estadística desde un enfoque bayesiano, que se aplicará en datos relacionados a la salud.

La joven ingresó a la Unison en 2016 y obtuvo el puntaje más alto en el examen de admisión, y posteriormente obtuvo la oportunidad de un doctorado directo y se saltó la Maestría.

“Evidentemente los conocimientos adquiridos durante la licenciatura me han ayudado a llegar a donde estoy ahora. Siendo las matemáticas una ciencia multidisciplinaria con diversas ramas de especialización, el conocimiento se vuelve más específico a medida que avanzas y es imposible abarcar en su totalidad las bases necesarias para todos los egresados. Sin embargo, me siento segura con lo aprendido en la Unison pues sentó las bases para seguir formándome y permitir que aprenda por mi cuenta temas nuevos”, dijo.

Pintado Serrano considera que las aportaciones directas de su investigación y las experiencias y formas de trabajo las puede transmitir a otros.

“Reino Unido se ha caracterizado por ser un país de excelencia en investigación. Estudiar mi posgrado en este lugar me aportará conocimientos y habilidades que pueda practicar a través de mi profesión en beneficio de la comunidad. En mi caso aplicaremos las herramientas matemáticas desarrolladas durante el doctorado en el área de la salud, así que contribuye a obtener información de los datos estudiados relacionados a la salud. Sin embargo, las aplicaciones podrían ser extendidas de igual forma a otras áreas”, indicó.

La egresada de la Unison explicó que aplicó a la convocatoria de Conacyt para doctorado o doctorado directo si no se cuenta con maestría, el cual fue su caso, ante lo que dijo que fue un poco intimidante brincar a un doctorado, pero recordó a su vez que se centra en su investigación, ya no se trata de pasar o no una materia.

Su estancia en Londres durará de tres a cuatro años, en ese clima tan diferente a Sonora, entre nublados, frío y lluvia y ante drásticas medidas preventivas por el aumento en los casos de Covid, tiene que realizarse constantemente pruebas de antígeno que son cubiertas por el gobierno y la propia universidad.

En el continente europeo trabaja con compañeros mexicanos, españoles y dos asesores, un ruso y un italiano, y esto ha nutrido tanto su propósito profesional como personal.

“Mi principal propósito académico es concluir satisfactoriamente mi doctorado y publicar durante el proceso artículos que realmente tengan aportaciones de valor. En el ámbito personal me gustaría conocer nuevas ideas y creencias de personas de otras culturas y perfeccionar mi inglés”, compartió la estudiante de posgrado.

¿Por qué matemática?

María Fernanda se dijo enamorada de las matemáticas, así como uno se enamora y cautiva cualquier otra forma de arte, esto porque se asocian con la dureza y rigidez, pero más allá de las fracciones, derivadas e integrales hay una elegancia y finura que a su parecer seducen.

“Sin duda, estudiar la licenciatura en matemáticas es un reto. Se requieren muchas horas de estudio que se vuelven llevaderas y divertidas si realmente te gusta y las compartes con las personas adecuadas. No es raro encontrar egresados de otras carreras que la hayan terminado a pesar de darse cuenta durante la universidad que no es lo que querían, pero personalmente no conozco a ningún matemático al que no le guste lo que estudió”, expuso.