México entre los países con más alto índice de corrupción

Si tomamos como base la información que circuló la semana anterior en el país, no es de extrañar que México se encuentre entre los países con más alto índice de corrupción, pese a que las autoridades federales aseguran que ésta ya no existe.

De hecho, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, en el que participaron 180 países, México obtuvo la peor calificación de agremiados a la OCDE, esto es, estamos peor que Grecia, Hungría, Colombia y Turquía ¿cómo la ve?

Y dentro del denominado grupo del G20, nuestro país es penúltimo lugar de los países estudiados, únicamente por encima de Rusia, quienes acumulan un índice de percepción de la corrupción de 29 puntos, pero por debajo de China, Sudáfrica, India, Argentina, Turquía, Brasil e Indonesia, quienes obtuvieron menos de 50 puntos.

Pero ¿cómo no estar en ese nivel con lo que vemos que está pasando en el país? Y no me refiero a la casa en Texas utilizada por el hijo del presidente Andrés López Obrador, sino a una serie de situaciones como la falta de medicamentos, sobre todo para el cáncer en todos los hospitales.

La prácticamente desaparición de guarderías por lo que las madres trabajadores se las ven negras para dejar a sus hijos y tener que salir a trabajar, la falta de entrega de recursos a estados y municipios y el solapar a funcionarios señalados de corrupción, abuso, pero por ser amigos o afines se quedan en el puesto, todo eso es corrupción, además de mantener en posiciones a gente que no está preparada para ello, como abundan en la administración.

Regresa Guillermo Padrés por la puerta grande al PAN

Por cierto y sin salirnos del tema, el pasado sábado se efectuó en Hermosillo la Sesión del Consejo del Partido Acción Nacional (PAN) en donde se contó con la presencia del dirigente nacional, Marko Cortés, y el presidente estatal, Gildardo Real Ramírez, presentó la nueva cara del blanquiazul a fin de sumar más militancia.

Y ahí aparecieron las viejas caras como el exgobernador Guillermo Padrés Elías, quien aunque había sido cesado, fue recibido como hijo pródigo, pero hasta donde sabemos continúa con procesos judiciales vigentes por corrupción, también estuvo el exdiputado federal, Agustín Rodríguez, y la muy señalada exdirectora del Isssteson, Teresa Lizárraga.

Ahí convivieron con el alcalde Antonio Astiazarán, con el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta y muchos panistas de bien, como dicen por ahí “aquí no pasó nada, que siga la fiesta!”….

En Cajeme suman 53 muertos en lo que va del mes de enero

En Cajeme se llegó este domingo a 53 muertos y todavía falta este día para cerrar el mes de enero, y la violencia continúa sin importar quien esté al mando de las fuerzas policiacas y sin importar que apenas el sábado, el gobernador Alfonso Durazo haya puesto en marcha las jornadas permanentes por la paz en compañía de María Dolores del Río titular de Seguridad Pública.

Por cierto, este día harán lo propio en San Luis Río Colorado, en donde la cosa también está que arde, y ojalá que allá tengan mejores resultados que en Cajeme.

