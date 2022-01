¿Qué pasará con los autos que no se puedan regularizar, persistirá la impunidad?

De acuerdo con cifras del Secretario de Hacienda estatal, Omar del Valle, en Sonora se tiene un estimado de 538 mil vehículos de procedencia extranjera, pero de ese total, prevén que solo se regularizará al 30 por ciento, algo así como 150 mil unidades.

Y la gran duda que surge es ¿qué pasará con la mayoría de los vehículos? ¿Seguirán circulando impunemente?

Entre las razones para que solo esa mínima parte cumpla con el proceso es que no reunirán con los requisitos, como que sean ensamblados y sus componentes procedan ya sea de México, Estados Unidos o Canadá, así como la antigüedad de los mismos y tal vez por la desatención del propietario.

Para colmo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió en su conferencia matutina, que no es obligación regularizar el auto “chueco” y si los mexicanos somos risueños, ahora “haciéndonos cosquillas”, pues con mayor razón nos reiremos y seguiremos como estamos, total, no pasa nada.

Estamos conscientes que el tratado comercial entre los tres países obliga a que se cumpla el origen de los vehículos sin embargo, no sería justo permitir que quienes violan permanentemente la ley, lo continúen haciendo, ya que se perdería la equidad que debe imperar en la ley.

Así que si los alcaldes, como el de Hermosillo, Antonio Astiazarán que ya ha sacado cuentas de lo que recibirá por la regularización para destinarlo al pavimento, habrá que sacar de nuevo la cuenta, porque tal vez sea mucho millones de pesos menos.

La violencia continúa imparable en Cajeme, suman 48 ejecutados en enero

Si usted creía que con la llegada de Claudio Cruz Hernández, como comisario de Seguridad Pública en Cajeme, en sustitución de Cándido Tarango, se tranquilizarían las aguas y los delincuentes dejarían de hacer sus desmanes, pues se equivocó, las ejecuciones continúan a la orden del día, tanto que ya suman 48 en lo que va de este mes de enero.

Siendo mesurados, serían dos las víctimas diarias de la violencia las que se registran en esa región del sur de Sonora, en donde la gente siente temor de andar en la calle, en la escuela, y de acudir a cualquier sitio público.

Según se supo, el gobernador Alfonso Durazo dijo que la próxima semana habrá un anuncio importante –otro más- para tratar de ponerle fin a la inseguridad en esa región, ojalá que se logre.

También el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que el fin de semana andará por tierras sonorenses y visitará Cajeme, que es el segundo municipio más violento del país, por lo que esperemos que haya anuncios positivos, pero sobre todo efectivos, porque la población no aguantará mucho más en esa situación.

Falta de médicos en el IMSS afecta agendas de derechohabientes

Me tocó acudir este martes a las instalaciones de la clínica 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para una cita mensual y grande fue mi sorpresa al encontrarme con que no había médico en el consultorio que tengo asignado, y pues me enviaron a la “unifila”, en donde me antecedían casi 30 personas a quienes todavía no ubicaban con algún médico.

La cuestión es: ¿qué culpa tenemos nosotros, como derechohabientes, de que su médico no acuda a trabajar, por las razones que sean? Ninguna, pero ellos como institución de salud, están obligados a brindar el servicio con calidad y calidez.

Si el derechohabiente acudió puntualmente, como fue el caso, debían de tener a quien lo atendiera y no enviarlos a la unifila con quienes van de último momento o pierden una cita y no les queda otra que esperar horas.

Naturalmente que externé mi molestia en redes sociales y una persona de atención al derechohabiente se comunicó y me explicó la escasez de personal a causa de la pandemia, de lo cual estamos más que conscientes, pero la hora que tenía disponible para esa cita médica se extendió a tres, lo bueno que solo era una cita de control, imagínese que hubiese estado enferma! Seguro nos habríamos desmayado en el lugar, tras tantas horas perdidas…

