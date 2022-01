Cuídese de las ofertas sospechosas de empleo y de créditos ¡son fraudes!

Imagínese que en estos tiempos de incertidumbre, en donde en algunas empresas están al borde del cierre, en otras han disminuido el salario de trabajadores y de repente a su teléfono le llega un mensaje ofreciéndole un jugoso ingreso o un préstamo.

Obviamente habrá muchas personas que de inmediato den click al enlace y ahí empezará un gran problema para usted.

Justamente este fin de semana recibí un mensaje similar sobre un empleo muy bien pagado, naturalmente que uno que ya está curada de espanto y ya que además no ando buscando chamba, pues naturalmente que no abrí, pero de acuerdo con la Fiscalía de Justicia hay varias personas que han sido víctimas de este tipo de correos fraudulentos.

A través de ese mensaje, en caso de que usted lo abra, se apoderan de sus datos, de sus cuentas de bancos, si las tiene, en otros casos piden en su nombre dinero a sus contactos, total que le voltean la vida.

Así que si a usted le llega un mensaje de este tipo, si es un préstamo busque la dirección de la empresa y llame o acuda personalmente, e igual en caso de que sea un trabajo muy bien pagado, no tiene caso arriesgarse, es como cuando antes le decían que había ganado un auto sin comprar boleto y aun así la gente caía y depositaba dinero, no caiga en ese tipo de fraudes.

Por lo pronto en la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Claudia Indira Contreras, han recibido 10 denuncias formales, pero hay quienes no lo hacen y otros que ni siquiera saben que fueron víctimas de este tipo de delincuencia, así que esté pendiente.

Desproporcionado el aumento a productos de primera necesidad

Para algunos el marcado aumento en productos sino básicos, de uso cotidiano, como el limón es objeto de chusca y memes abundan en las redes sociales, pero la realidad es que productos de primera necesidad han incrementado notablemente su costo y concretamente el kilo de carne, de papa, así como manzana.

En lo particular, desde que inició la pandemia he acudido a establecimientos comerciales en pocas ocasiones, debido a los riesgos que ello conlleva, de ahí que ahora que mis hijas e hijos se contagiaron, me tocó “salir al mundo” a hacer las compras y me llevé la sorpresa de cuánto se ha incrementado el costo de productos.

Y creo que en este periodo algunas frutas y verduras han rebasado el 30 o 40 por ciento de incremento, tales como manzanas, papas, aguacate, incluso las naranjas, que estamos en temporada, el kilogramo supera los 30 pesos y pues ya sabemos cómo anda el limón en 80 pesos por kilo.

Ni qué decir de la carne de res, el pollo o el huevo, así como el queso, por lo que como leía a algún tuitero, habrá que empezar a sembrar en los patios algunos huertos, porque simple y sencillamente las hortalizas a diario las consumimos y su coste es sumamente gravoso.

A esto hay que agregarle el costo en el litro de gasolina, de electricidad de agua, además de los cubrebocas, así que cualquier aumento que haya recibido en su ingreso anual, con mayor razón si percibe el mínimo, quedó totalmente pulverizado.

