Sigue Covid rompiendo récord y las pruebas rápidas están acabándose

Aunque usted no lo crea, por tercera ocasión en cuatro días se rompió el record de contagios por Covi-19 en el estado, ya que este miércoles se contabilizaron mil 188 personas infectadas con este virus y aun así, la gente sigue sin protegerse debidamente, tanto, que hay hasta escasez de pruebas rápidas para detectar este mal.

Cabe señalar que la falta de pruebas disponibles se ha generalizado no solo en territorio mexicano, sino con nuestros vecinos del Norte y también en países del continente europeo, ¿Por qué? Simple y sencillamente porque esta variante en boga, esto es, la Ómicron, es mucho más contagiosa que cualquiera de las anteriores.

Y ojo, si bien es cierto que es menos letal que las otras variantes, no quiere decir que no vaya a ocasionar decesos, porque cada persona reacciona de diferente manera al virus, así que lo más recomendable es no exponerse y si de plano, no le queda más remedio que andar en la calle, hay que procurar hacerlo con todas las medidas preventivas.

Lo que es un hecho es que en todo en el mundo, estábamos cansados de los confinamientos, de las medidas sanitarias, de no ir de fiesta, ¿Y qué pasó? Que nos relajamos de más y para colmo surgió la nueva variante Ómicron que es más contagiosa que todas las anteriores.

Además, ahora tenemos la ventaja de que muchos estamos vacunados, porque de lo contrario, la historia sería muy diferente con todo y que afecta menos los pulmones y más la garganta.

Expertos internacionales advierten que “no es un covidcito”, como dijo alguien por ahí, es una enfermedad, que si lo sorprende “mal parado” lo puede enviar al hospital y en casos graves al panteón, así que más vale pecar de exagerado que de ingenuo –por decirlo de alguna manera- y así evitaremos convertirnos en estadística.

De hecho, para que dimensione usted el tamaño de la problemática, es que en la pasada conferencia de prensa del gobernador Alfonso Durazo, tanto él como el secretario de Salud, José Luis Alomía, traían doble cubreboca, así como otros funcionarios y a los reporteros se les entregaron uno extra para que lo usaran en el sitio, porque como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar… Así que cuídese…

Telemax perderá audiencia cautiva al cancelar programas católicos

Sonora, tiene todavía mayoría de población católica, aunque otras religiones han ido ganando terreno en los últimos años, de ahí que la decisión de los directivos de Telemax de cancelar dos programas católicos, les va a restar televidentes.

Cabe señalar que son los adultos mayores quienes veían esos programas, y son los televidentes cautivos a quienes les conviene continuar enviándoles todos los mensajes de la 4T y que con esta decisión, estarán desaprovechando ese espacio.

Por cierto, el arzobispo Ruy Rendón Leal, envió un agradecimiento a través de su cuenta de Twitter, a la directora de Telemax, Paulina Ocaña por mantener la misa dominical en la programación y también agradeció el tiempo que se mantuvieron al aire los programas cancelados, aunque fue en otras administraciones… Innegablemente, tiempos traen tiempos.

“En los próximos días” presentarán estrategia de seguridad para Cajeme

Creo que la secretaria de Seguridad en Sonora, María Dolores del Río Sánchez, es una mujer inteligente y capaz, que tal vez en este gobierno esté a en mal aprovechada, ya que no tiene experiencia en el rubro que tiene a su cargo, pero seguramente debe estar buscando dar los resultados esperados, aunque es una tarea titánica.

Tal y como lo habíamos comentado, en la rueda de prensa virtual de este miércoles fue cuestionada sobre la situación insostenible en la que están viviendo los residentes de Cajeme y anticipó que “en los próximos días” dará a conocer una estrategia para frenar la inseguridad en ese municipio, en donde en 12 días se superaron los 30 ejecutados.

Claro que la estrategia deberá hacerse extensiva a otras regiones de Sonora, en donde la cosa también está que arde, a fin de poner un alto antes de que se salga de control como sucedió en el sur del estado, ya que, por ejemplo, en San Luis Río Colorado, salieron heridos un menor de 10 años y su padre, en un ataque armado y horas después murió el adulto.

