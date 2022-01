Se rompe récord de casos de Covid; afecta virus a casi 30 comunicadores

Con la novedad de que ya son casi 30 los comunicadores que se contagiaron por Covid-19 en la última semana, y lamentablemente, los casos continúan al alza en Sonora, en México y el mundo, en donde en el caso de este estado y país, impusimos récord durante este martes.

Por fortuna en Entorno Informativo ninguno de los reporteros se ha contagiado, al menos hasta anoche, pero en Uniradio, por ejemplo, son más de cinco los casos, entre ellos los conductores de los dos noticieros matutinos, Karina Barraza y Juan Carlos Zúñiga, así como el colega que cubría a Juan Carlos, Ángel Lozano, además de productores, entre otros más.

Desde aquí envío los mejores deseos para todos ellos, así como para el buen amigo, Hilario Olea Ruiz, quien también es víctima de este virus y muchos colegas y amigos más afectados por la que suponemos es la variante Ómicron, por el alto grado de contagio.

En Hermosillo, este martes se reportaron 998 casos de contagio, que es la cifra más alta que hemos tenido a lo largo de esta pandemia que llegó a Sonora el 16 de marzo de 2020, mientras que en el país ocurrieron 33 mil 626 enfermos, lo que también es un récord a lo largo de esta pandemia.

Y si bien es cierto, que gracias a las vacunas y a que esta variante afecta las vías altas y no los pulmones, ha causado menos muertes, pero no se debe de desestimar, porque el organismo de cada persona es distinto y no se sabe cómo pueda reaccionar.

Tan es así, que como comentaba en la entrega anterior, tres miembros de una familia fallecieron por este mal la semana anterior, tal vez estén entre los nueve decesos “de días anteriores” de los que da cuenta este martes la Secretaría de Salud en el reporte diario, en el que no consignó fallecimientos del día, pero si de fechas anteriores.

De ahí la importancia, primero de cuidarse lo más que pueda y sobre todo, si está en los grupos de edad vacúnese, para que le dé defensas a su organismo en caso de tener la mala suerte de contagiarse.

Por cierto, al parecer en Cabildo también son varios los integrantes que dieron positivo al contagio de Covid, luego de que el alcalde Antonio Astiazarán diera a conocer que era una de las víctimas de este pertinaz virus.

La variante Ómicron se pasea por territorio sonorense

Por su parte, el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, confirmó que la variante Ómicron ya está circulando en Hermosillo y en otras partes de Sonora, incluso el lunes, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque había anticipado que había varios casos en esa ciudad, por lo que además de las balas tienen esa otra problemática.

Sin embargo, al mero estilo del subsecretario de Salud en el país, Hugo López Gatell, con quien trabajó muy de cerca, Alomía dijo que no es importante para el paciente diferenciar las variantes, sin embargo, ante la ola de contagios es más que evidente que tenemos esa cepa, ya que además, muchos de los enfermos no han perdido el sentido del gusto ni del olfato.

Y si bien es cierto, que tal vez en estos momentos quien está enfermo esté más interesado en superar la enfermedad que en saber cuál variante lo atacó, no sabemos todavía qué consecuencias tendrá en el futuro y si es posible conocerla, nos deberían de informar.

Violencia continúa imparable en Cajeme; matan a siete en unas horas

Una jornada extremadamente violenta se registró este martes en Ciudad Obregón, en donde hubo al menos siete ejecutados, al menos al cierre de la edición, en una de ésas y fueron más.

La cuestión es que la impunidad es total en ese y otros municipios, en donde al parecer las autoridades y los habitantes ya se resignaron a vivir en ese entorno de violencia.

Este día, la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río y la Fiscal General de Justicia del Estado, ofrecerán una rueda de prensa, la cual será virtual ante el enorme número de casos de Covid, en donde habrá que aprovechar para ver qué acciones se van a efectuar porque en verdad que es para dar pena la impunidad que existe en ese municipio.

