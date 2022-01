Ante repunte de casos la SS abre dos sitios para realizar pruebas Covid

Mientras que el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía, determinó abrir dos módulos más para detectar casos de Covid-19, ya que se ha evidenciado que la Arena Sonora está más que rebasada y los casos continúan creciendo en forma espeluznante, mucha gente ya de plano está cansada del encierro y anda en la calle como si nada pasara.

Qué bueno que se dé opción a la ciudadanía de acudir a un sitio en donde no tenga que esperar horas para que les confirmen que tienen el virus, cuando lo que uno quiere en esas condiciones es estar recostado en su cama y sobre todo que se evite que estén esparciendo virus.

Para quienes han acudido al sector privado a realizarse pruebas, aun y cuando sea la del antígeno que en promedio ronda los 600 o 700 pesos, aunque hay algunos lugares en donde los ofrecen a 500 pero no hay fechas disponibles, si van tres o cuatro miembros de una familia, ya causa un efecto en el presupuesto, además del costo de la atención médica.

Por ello, el que se ofrezcan opciones a la población de realizarse una prueba gratuita, contribuirá a que acudan y que no se automediquen, pero además, para que en caso de que de positivo, se queden en casa.

Lamentablemente mucha gente, anda en la calle muy tranquila confundiendo los síntomas de la nueva variante Ómicron, con los de una gripa o una alergia, de ahí que los especialistas señalan que en esos casos dé por hecho que tiene Covid y procure hacerse una prueba.

Necesario que los niños y jóvenes retomen su educación presencial

Este fin de semana veía algunos parques y la plaza Zaragoza con gran cantidad de personas, y muchos menores que fueron a despedirse de la iluminación navideña que ya empezarán a retirar, pero como siempre ocurre, muchos de ellos andaban sin las mínimas medidas sanitarias.

Por ello es que las autoridades educativas han mantenido la insistencia en que las clases sean presenciales, primero, porque los niños y jóvenes andan en la calle tranquilamente y por otro, porque si de por sí, acudiendo a la escuela, egresaban de los diversos niveles con una preparación que en algunos casos está para llorar, ahora, con las clases en línea, en verdad que causan pena y es urgente contar con una educación un poco más formal.

En lo personal, no comulgo con que vayan a la escuela en forma presencial, sobre todo en nivel de preescolar y los primeros grados de primaria, cuando los menores no se cuidan debidamente, pero también es cierto que las clases en línea a estas alturas ya no son opción, porque urge que los menores se preparen mejor.

De acuerdo con expertos el retroceso en el nivel de educación tardará algunos años en retomar los niveles de antes de la pandemia y creo que ese es un lujo que países como el nuestro no debe de darse, por ello si su hijo está sano, enséñele a ser responsable, a cuidarse y envíelo a la escuela.

Urge extender a todas las colonias operativo de tránsito para liberar calles

Qué bueno que la autoridad municipal desde hace meses empezó a vigilar las áreas peatonales y de ciclistas en el Centro Histórico y Comercial, a fin de evitar que se estacionen autos en las banquetas, en zonas de cruces o simple y sencillamente en lugares prohibidos.

Aunque sería bueno extender este programa a las diversas colonias, sobre todo en sectores como Las Granjas, San Benito, Centenario, Balderrama, Olivares, Choyal y seguramente muchas más, en donde la gente cierra cocheras, se estaciona en banquetas y expone a los peatones y ciclistas a un accidente, porque les resta visibilidad o porque los obliga a circular por en medio de la calle.

