Mientras en otras latitudes cancelan eventos, el FAOT sigue adelante

Como me llama la atención que mientras a nivel nacional e internacional se suspenden eventos icónicos como el Carnaval de Brasil, debido al repunte de Covid, en Sonora, donde no pasa nada y si ocurre hacen como que no sucedió, se efectuará en forma presencial el Festival Alfonso Ortiz Tirado, en Álamos, el cual desde hace tiempo perdió la esencia cultural y se convirtió en una fiesta de pueblo, con abundantes borrachos en las calles.

Incluso, hasta en la Ciudad de México se pospuso el festival para celebrar el inicio de año que promovió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde la agrupación musical “Los Ángeles Azules” pondrían a bailar a miles de capitalinos en el Zócalo, el cual se reprogramó para el próximo 14 de febrero, cuando se espera hayan disminuido los contagios por Covid-19.

Y guardando las debidas dimensiones festivales de talla internacional como el de cine, Sundance y la entrega de los premios Emmy, ambos en Estados Unidos, se cancelaron, en el caso del primero y el segundo se pospuso debido al riesgo de la variante Ómicron.

Si bien es cierto, que seguramente, como dice el subsecretario Hugo López Gatell y el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía, más tarde o más temprano, la mayoría de la población se contagiará de este virus, pero lo ideal es que ocurra cuando las personas ya cuenten con todas sus dosis de vacuna, incluyendo el refuerzo, para que los efectos sean menos severos y de riesgo.

Cabe señalar que el titular de la Unidad de Protección Civil en Sonora, Juan González Alvarado, dijo que en el citado festival que se celebrará del 21 al 29 de enero en Álamos, se contará con todas las medidas preventivas antes y durante su realización, en base a un programa que aplicará entre ellos verificar que todas las áreas cuenten con medidas adecuadas, la cuestión es ¿cómo le irán a hacer?

Alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán se contagia de Covid

Lamentablemente, este miércoles se informó que se registraron 639 nuevos contagios de Covid-19 en la entidad, así como once defunciones, una del día y otra de fechas anteriores, con lo que ya casi rondamos los 125 mil contagios en el estado y las nueve mil 200 muertes, ¿cómo la ve?

Y entre las víctimas de este mal se encuentra el Presidente Municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quien apenas este martes estuvo rodeado de exalcaldes que acudieron a rendirle un homenaje a su antecesor, Jorge Valencia Juillerat, fallecido a los 90 años, el pasado dos de enero.

Hasta donde vimos, en el evento, el primer edil de Hermosillo, siempre se mantuvo con el cubrebocas, lo cual es una actitud responsable, sobre todo porque junto a él había personas de la tercera edad que son más vulnerables a la enfermedad con todo y que ya cuenten con las tres dosis de la vacuna. Esperemos que tenga una rápida y favorable evolución.

Hasta granadas hallaron durante cateo a residencia en exclusivo fraccionamiento

Desde hace tiempo que en los fraccionamientos, los habitantes desconocen quien es su vecino y a que se dedica, ya que la mayoría de las personas generalmente andamos con prisa y pocas veces se convive con quienes habitan las casas contiguas.

Pero imagínese la sorpresa que se llevaron los residentes del exclusivo sector habitacional conocido como Residencial Corceles, de alta plusvalía, en donde uno de los habitantes tenía un arsenal resguardado en la vivienda.

Armas largas, cortas, granadas, miles de cartuchos útiles, además de equipo táctico, fue lo que hallaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que preside Claudia Indira Contreras, durante el procedimiento que inició en las primeras horas de la tarde del martes y concluyó la madrugada del miércoles, ya que se escudriñó cada rincón del lugar.

Ahora habrá que saber quién habitaba el sitio, a quien pertenece y sobre todo, en donde están los delincuentes, pero también nos debe de obligar a ser más observadores y fijarnos a quien tenemos habitando en la puerta de al lado.

Y uno no puede evitar preguntarse ¿dónde está la inteligencia que tanto se ha presumido del C5i?, ¿cómo se no han captado en cámaras los movimientos sospechosos de personas armadas? Ojalá que la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, nos despeje esa y muchas dudas más…

