Gana mexicana Premio Especial del Jurado en Sundance

Teresa Sánchez, actriz originaria de la Ciudad de México y protagonista de la película «Dos Estaciones», del director jalisciense Juan Pablo González, obtuvo el Premio Especial del Jurado por Actuación en el Festival de Cine de Sundance.

Ayer, el festival cofundando por Robert Redford y que se tuvo que realizar de forma digital nuevamente por el repunte de ómicron, la variante de Covid-19 anunció a los ganadores en distintos rubros de su certamen, y fue Sánchez la que brilló con su nombre en la lista.

«Es un personaje vibrante, que tiene un poco de mí, por su empatía, pero son muchas distintas, es alguien que me enseñó mucho María García representa a muchas mujeres que tienen poca voz en las comunidades que no son ciudades del País», dijo Teresa cuando presentó la película este lunes en el festival.

Y por medio de un comunicado, la directora del jurado La Frances Hui, resaltó las cualidades que vieron en la mexicana que encarna a la líder de una empresa tequilera en Jalisco que se enfrenta a deudas, nuevas ideas y amores, en medio de una sociedad conservadora.

«Esta interpretación destaca impecablemente. La actriz nos refleja acertadamente la complejidad de la dueña de una fábrica que carga con el peso de un negocio familiar. Matiza su interpretación acorde a las necesidades de dureza, soledad y añoranza de un amor, lo cual lleva a incendiar con energía lo que necesita su personaje, lleno de vida e infinitamente fascinante», indicó la misiva firmada por el jurado.

Época de reconocimientos

Conforme al rumbo de los circuitos de festivales cinematográficos, Sundance es el banderazo de salida para muchas películas y actuaciones que han destacado en premiaciones, ya que luego siguen Cannes, Venecia, Toronto, Chicago y Nueva York.

El año pasado salieron de Sundance Coda, Señales del Corazón, y Flee, ambas fuertes contendientes para los Oscares que anuncian nominaciones en semana y media.

Teresa Sánchez, quien actualmente radica en Michoacán, es una actriz que conoció el amor a su profesión en funciones en el Centro Cultural del Bose y ha participado en películas de distintos géneros, siendo Verano de Goliat (2010), la que le dio su primera nominación al Ariel. La segunda vino con La Camarista (2018) y antes de Dos Estaciones participó en Fauna, de Nicolás Pereda.

Entre otros galardonados, destacaron los esperados premios de la audiencia, que este año reconocieron a Cha Cha Cha Real Smooth, de Cooper Raiff, en el área de Competición Dramática, y a Navalny, de Daniel Roher, en categoría de Documental. (Producciones de EU).

Y en las producciones internacionales en categoría de World Cinema, obtuvieron reconocimiento de la Audiencia The Territory (Brasil, Dinamarca, EU); Gran Premio del Jurado, All that Breathes (India, Reino Unido); y Dirección, A House Made of Splinters, de Simon Lereng. Esto, en trabajos de documentales.

Y para películas dramáticas, la audiencia votó por Girl Picture, de Finlandia, y el premio del Jurado fue para Utama (Bolivia, Uruguay y Francia), mientras que el NEXT Audience Award correspondió a Framing Agnes (Canadá, Estados Unidos).