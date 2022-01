Finaliza Gaby López tercera en Florida

La mexicana se quedó cerca de un inicio de temporada soñado y terminó en la tercera posición del Torneo de Campeonas

La golfista mexicana Gaby López no pudo revertir la desventaja con la que arrancó el último día, firmó una vuelta de 72 golpes (par) la cual no le alcanzó para pelear por el título al dejarla con un acumulado de 276 golpes (-12), ubicándose a cuatro golpes de la estadounidense DanielleKang (272, -16), quien se quedó con el trofeo.

Si bien López no consiguió la victoria, sí logró sellar un gran debut en el primer torneo de la campaña en la LPGA, superando a la estadounidense Nelly Korda, actual número uno del mundo, quien inició como líder, pero al final terminó ubicándose en el cuarto lugar.

La mexicana conquistó precisamente el Torneo de Campeonas de la LPGA en enero de 2020, siendo su segundo torneo que ha ganado en la máxima categoría.

Con la actuación de Gaby se cierra un gran fin de semana para el golf mexicano toda vez que Santiago de la Fuente terminó segundo en su participación en el LatinAmerica Amateur Championship.