Fallece Marilyn Bergman

Marilyn Bergman, la compositora ganadora de un Óscar, un Emmy y un Grammy murió a causa de insuficiencia respiratoria no asociada a Covid-19, dio a conocer Variety.

Junto con su esposo, Alan Bergman, obtuvieron éxitos como el premio de la Academia a la mejor canción en 1974 por «The Way We Were», del romance del mismo nombre entre Robert Redford y Barbra Streisand y el Grammy también lo alcanzaron por el álbum de la banda sonora de esa película.

Su otra ganadora a la mejor canción, «The Windmills of Your Mind» («Como un círculo en un círculo / Como una rueda dentro de una rueda»), fue escrito con Legrand para la película de 1968 The Thomas Crown Affair.

Su tercer Óscar fue por la banda sonora de la película de 1983 de Streisand Yentl, también escrita con Legrand.

Nació como Marilyn Keith en Brooklyn, se especializó en música en la High School of Music & Art de Nueva York y luego estudió en Nueva York.