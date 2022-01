Fallece la cantante Suylén, hija de Pablo Milanés a los 50 años

Tenía una semana hospitalizada debido a un accidente cerebrovascular

La cantante cubana, Suylén Milanés Benet, falleció la mañana de este domingo en La Habana, a los 50 años de edad, a causa de un accidente cerebrovascular.

La esposa de Pablo Milanés, Nancy Pérez Rey, dio a conocer la noticia a través de un comunicado.

«Querida familia y amigos, he preferido mandarles este mensaje porque sé que muchos seguirán preguntando por nuestra querida Suylén. Su corazón dejó de latir hace pocas horas.

«Pablo está sereno porque desde el diagnóstico de muerte cerebral sabía el desenlace y lo ha ido sufriendo desgarradoramente dentro de la extraordinaria fortaleza que tiene. Estamos todos mal pero juntos: los niños, la tía, Pablo y yo y por la salud de él, que es frágil, no iremos por ahora a La Habana», señaló Pérez

El instituto cultural PM Records informó que por decisión de la familia el cuerpo de la artista no será cremado ni se llevará a cabo un velatorio público.

De acuerdo con diversos medios locales, la artista fue internada el pasado jueves en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de La Habana con severas afectaciones cerebrales.

Suylén Milanés fue una de las tres hijas del matrimonio entre Pablo Milanés y Yolanda Bennet.

Inició su vida artística durante los años 80 en agrupaciones como la Orquesta de Adalberto Álvarez y su Son, la mítica banda Montespuma.