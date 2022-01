Extirpan con éxito tumor a Yahir

«Me operé con una gran gran doctora», afirma

El cantante y actor explicó que hace unos años se formó una protuberancia en sus senos paranasales

Yahir fue sometido a una cirugía debido a un tumor que le fue detectado en los senos paranasales.

A través de redes sociales, el cantante compartió una fotografía en el hospital e informó que el proceso quirúrgico fue todo un éxito.

«Me acaban de quitar un tumor benigno que se formó hace años en mis senos paranasales», dijo Yahir de 42 años.

«Me operé con una gran gran doctora. ¡Y todo salió perfecto! La operación fue exitosa, así que a seguir dando lata pronto».

A pesar de que el intérprete de «Llegaste a Mi Vida» no había hecho pública la noticia desde un inicio, agradeció a sus familiares y amigos que estuvieron durante el proceso.

Los senos paranasales son unos espacios llenos de aire situados entre los huesos de la cabeza. A pesar de que Yahir informó que el tumor no era cancerigeno, dicha masa anormal de las células puede ser peligrosa si presiona órganos como el cerebro.

Cabe mencionar que formará parte del nuevo proyecto «2000’s Pop Tour» junto a Paty Cantú, Playa Limbo, Motel, Pee We, entre otros.