Exigen a autoridades estatales el pago de la rentabilidad

Un grupo de 120 concesionarios demandan atención de las autoridades estatales

Alrededor de 120 concesionarios del Transporte Público de Hermosillo se manifestaron ayer frente a Palacio de Gobierno, para exigir el pago de la rentabilidad de las unidades, ya que se les notificó que a partir de este 2022 ya no recibirían este pago por parte del Gobierno del Estado.

Desde las 8:00 de la mañana los manifestantes colocaron sillas frente a las puertas de Palacio Estatal, donde se sentaron a esperar una audiencia con las autoridades y exigir el pago de lo correspondiente a la primera quincena de enero.

Graciela Rascón, concesionaria desde hace 25 años, señaló que son 451 concesionarios de Hermosillo los afectados por esta situación y están exigiendo una reunión con el Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra para que atienda su solicitud.

Señaló que luego de dos años de batallar con el anterior gobierno, se llegó al acuerdo de seguirles pagando la rentabilidad que reciben desde el 2007, pero la nueva administración estatal decidió que a partir de enero de 2022, los concesionarios ya no tenían ningún derecho a recibir este pago que es un derecho adquirido a través de tantos años.

“Legalmente somos los dueños de las concesiones, están en suspensión, es cierto, pero ningún juez ha dictaminado que nosotros ya no somos los propietarios de la concesión del transporte público de Hermosillo (…) No sé en base a qué o por una decisión unilateral se nos quiere quitar nuestro sueldo, y que es el sustento de muchas familias, y el único, porque no tenemos ni prestaciones sociales, servicio médico, lo único que teníamos es nuestra concesión y nos fue arrebatada o robada”, sostuvo.

La concesionaria, manifestó que la última reunión con las autoridades la tuvieron el pasado nueve de noviembre, por lo que busca un acercamiento para determinar si se les seguirá pagando lo que les corresponde por ley.

“Estamos buscando una reunión porque queremos saber que va a suceder con nosotros, si de plano su postura es no al pago, siendo que ya se había hablado desde la primera reunión que se nos seguiría haciendo el pago hasta que hubiera una solución. Se suponía que en diciembre pasado ya habría una solución definitiva, que ya habría una liquidación, algo más en concreto, pero no hay nada todavía, y seguimos esperando”, dijo.