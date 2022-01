Está Lucila Mariscal en bancarrota

«Desgraciado, drogadicto, se drogaba y me golpeaba», reveló la humorista en un programa de TV sobre su ex marido Julián Gallegos

La actriz Lucila Mariscal confesó que su ex esposo la estafó y que todos sus problemas económicos recientes provienen de esa situación, pues quedó en bancarrota.

«Me robó, era un padrino completamente, me sacó una casa en Tabasco, y luego otra ahí atravesando el Río Grijalva, y luego otra para su hermanita, ¡que estaba muy pobre!, ¿yo qué culpa tenía? Desgraciado, drogadicto, se drogaba y me golpeaba», reveló la humorista en un programa de TV.

Ya que Julián Gallegos le quitó dinero y propiedades, ahora la artista sobrevive de donaciones y de fundaciones que ayudan a personas de la tercera edad.

La comediante reveló que, tras un accidente que tuvo a finales del 2021, que la llevó al hospital, se ha sentido mal emocionalmente, pues las actividades con las que se distraía no las puede realizar porque se sometió a una cirugía para tratar una hernia umbilical.

«Lo que es cocinar y cantar, no puedo hacer mucho porque hago esfuerzo con el estómago, entonces eso me frustra, me hace sentir incómoda», comentó.

Mariscal tiene que estar al menos dos meses bajo supervisión médica por su tratamiento de recuperación y luego tendrá que someterse a otra cirugía, ahora en la cadera para que le puedan poner una placa.