Es Roberto Ernesto Díaz el Policía del Año

Es policía segundo y recibió la condecoración de parte de Florencio Díaz Armenta, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo y del comisario general, Manuel Emilio Hoyos

Roberto Ernesto Díaz Carrillo fue designado ayer como Policía del Año, por parte de los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En un evento protocolario realizado en el Cisem (Centro de Inteligencia y Seguridad Municipal), el oficial, que es policía segundo, recibió la condecoración de parte de Florencio Díaz Armenta, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo y del comisario general, Manuel Emilio Hoyos Díaz.

El agente fue elegido mediante votación por sus compañeros, entre 33 candidatos que fueron galardonados durante 2021 como policías del mes por haber participado en acciones policiales sobresalientes.

Díaz Carrillo tiene 17 años en la corporación y el año anterior participó en un enfrentamiento ocurrido el 5 de junio, en un domicilio situado en el cruce de calle República de Cuba y avenida Antonio Castro, en la colonia Las Ladrilleras.

En esa refriega falleció el comandante Jesús Humberto Echeverría Ramírez, que estaba a cargo de la Jefatura de Policía de la zona dos, y él resultó con una herida de bala en la región craneal, además otro colega resultó con una lesión en una extremidad inferior.

“Estoy agradecido, primero con Dios, con mi esposa y mis hijos, y con mis padres que sufrieron mucho por lo sucedido, pero también estoy agradecido con todos mis compañeros”, señaló.

Díaz Carrillo precisó que pese a permanecer varios días hospitalizado y haber estado en riesgo inminente de morir, nunca pensó en abandonar su trabajo.

“Estuve como veinte días en el hospital, no me sentía bien estar encerrado y lo que ería era volver a trabajar; tengo 17 años en la corporación y nunca he pensado en dejar mi trabajo; ya había sufrido heridas por arma blanca y golpes, y ahora esto que me sucedió me motivó más porque pude ver el apoyo de los compañeros”, sentenció.

En la ceremonia se brindó un minuto de aplausos para recordar al oficial caído Jesús Humberto Echeverría Ramírez, quien murió en el cumplimiento del deber durante el evento de alto impacto ocurrido en la colonia Las Ladrilleras, por el cual sus familiares recibieron la medalla al Valor Heroico.