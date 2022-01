Es Oribe ejemplo para Ángel Zaldívar

El «9» de las Chivas revela uno de los consejos que le dio el exjugador del Rebaño

Ante el anuncio que realizó Oribe Peralta, Ángel Zaldívar reveló lo que aprendió del delantero en el paso que tuvo en Chivas y a lo que aspira el canterano.

«La verdad es un ejemplo para muchos de nosotros, para mí que lo vi crecer, convertirse en un gran referente tanto en Selección como en los diferentes equipos que estuvo, como goleador y como campeón.

«Una de las cosas que recuerdo y agradezco con cariño son todos los consejos que me dio, en especial uno, que lo importante no es quién tenga el nombre en la espalda, sino el equipo que tienes enfrente, no pienses en ti sino en el equipo y así te van a llegar goles, sin ser egoísta van a llegar los resultados tanto individuales como colectivos.

«Es algo que le agradezco y que le sirvió para conseguir todo lo que hizo, tanto títulos, como goles y estar en la historia de México», compartió.

Oribe Peralta llegó a Chivas en 2019, convirtiéndose en una de las transacciones más polémicas del último tiempo en la Liga MX, al ser un movimiento directo entre América y Guadalajara. Situación que generó una gran expectativa por lo que podría hacer el campeón olímpico en el Rebaño Sagrado.

A pesar de todo la expectativa, Peralta apenas pudo marcar un gol con el Rebaño en Liga MX y otro más en Copa MX, para terminar saliendo del equipo en diciembre pasado.

Zaldívar habló de cómo se debe de reconocer su legado y que él aspira a llegar a hacer lo que hizo en su carrera futbolística. Así lo describió.

«Se debe reconocer y va a dejar su legado. Como delantero, aspiro a ese ejemplo, dejar historia y conseguir lo que él pudo conseguir en sus diferentes equipos y en toda su carrera», comentó.