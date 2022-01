Entrará al quirófano Laura Flores por lucha contra artritis

La cantante y actriz revela que pronto tendrá que someterse a una cirugía, pues no le queda otra opción

La cantante y actriz Laura Flores revela que pronto tendrá que someterse a una cirugía, pues no tiene mayor opción.

«Tengo un problema muy serio en la rodilla, muy serio, me van a tener que poner una rodilla biónica, una reposición de rodilla. O sea, me van a tener que reponer, no ahorita, en un par de años.

«Una parte de mi rodilla la tienen que quitar y ponerme una parte de titanio. O sea, voy a quedar como mujer biónica”.

Los problemas de Flores comenzaron mucho tiempo atrás y se agudizó debido a que no dejó de hacer ejercicio a pesar de la lesión.

«Es que a mí me operaron del ligamento cruzado, que se me rompió hace muchos años, en 2008. Entonces, mi rodilla, con tanto ejercicio que he hecho y que nunca dejé de correr, ya está hueso con hueso, o sea, no hay cartílago, entonces estoy desarrollando una artritis en esa rodilla.

«Entonces, la solución es esa. Pero mientras, con el escaso cartílago que me queda, lo ideal es estar más delgada”

Debido a esta situación, Laura Flores estará sometida a una dieta rigurosa.

«No porque yo esté gorda, sino porque entre más delgado esté el individuo menos presión tiene la rodilla, entonces estoy a dieta para ponerme flaquita. «Es como una lata espantosa y, aparte, inseguridad porque la rodilla no tiene estabilidad. A mi hermano le pusieron rodilla. Es una operación más común de lo que uno se imagina y quedas perfecto”

Lo que la actriz desea es volver a caminar mejor y hacer ejercicio.

«Yo sé de gente que vuelve a correr, que vuelve a jugar futbol o que juega golf, o sea, hay gente que vuelve a tener su vida normal. Es una cirugía de mucha paciencia y dolorosa”, expresó.