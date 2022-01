Enlistan proyectos cinematográficos

El actor pinta para robarse el 2022 fílmico y echarse a la bolsa a los cinéfilos más nostálgicos y amantes de la acción: no sólo cumplirá 60 años (julio), sino que salvará el mundo dos veces en la pantalla

El infatigable Tom Cruise pinta para robarse el 2022 fílmico y echarse a la bolsa a los cinéfilos más nostálgicos y amantes de la acción: no sólo cumplirá 60 años (julio), sino que salvará el mundo dos veces en la pantalla.

La primera, «Top Gun: Maverick» (mayo). Secuela de la mítica cinta de 1986, presentará al actor de nuevo como el as de la aviación Peter Mitchell ante una peligrosa aventura. Y en «Misión: Imposible 7«, su Ethan Hunt correrá peligros cuyos detalles la producción, con locaciones en Noruega, Italia, Inglaterra y Polonia, guarda con celo.

Como ya es costumbre, las secuelas y spinoffs, dominarán las pantallas. La saga

«Animales Fantásticos» llegará con su tercera entrega, «Los Secretos de Dumbledore» (abril), con el reemplazo de Mads Mikkelsen por Johnny Depp con el papel del mago Grindelwald.

«Avatar», que por largo tiempo fue el filme más taquillero del orbe, tiene más historia que contar. James Cameron estrenará la secuela (diciembre) donde los Na’vi explorarán escenarios submarinos.

El terror se hará presente en 2022. El asesino Ghostface volverá a hacer de las suyas en «Scream» (enero), liderada por Neve Campbell y con la mexicana Melissa Barrera. Michael Myers, por su parte, tendrá una noche sangrienta más en «Halloween Ends»(octubre)

Rugidos de T-Rex y velocirráptors se escucharán en Jurassic World: Dominio (junio). Mientras que la franquicia boxística Creed, spinoff de Rocky, tendrá un tercer filme (noviembre), dirigido por su estrella, Michael B. Jordan.

La animación no se salva a este fenómeno. El público disfrutará Sonic 2 (abril), Minions: Nace un Villano (junio) y Gato con Botas 2 (septiembre), con la voz de Antonio Banderas.

La taquilla lo exige, así que habrá muchos superhéroes. El músculo de DC radicará en The Batman (marzo), con Robert Pattinson; Black Adam (julio), con Dwayne Johnson; The Flash (noviembre), con Ezra Miller, y Aquaman 2 (diciembre), con Jason Momoa.

Marvel arremeterá con la vampírica Morbius (enero), con Jared Leto; Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (mayo), con Benedict Cumberbatch; Thor: Love and Thunder (julio), donde Natalie Portman empuñará el Mjolnir; y Black Panther: Wakanda Forever (noviembre), donde el mexicano Tenoch Huerta, según rumores, encarnará a Namor.

Acción y misterio

Se prevé mucho espionaje y misterio. Henry Cavill y Samuel L. Jackson intentarán hacer explotar una nueva saga de espías, Argylle; lo mismo que Chris Evans y Ryan Gosling, con The Gray Man. Ambas sin fecha de estreno.

Para que la audiencia juegue al detective, Muerte en el Nilo (febrero), donde Kenneth Branagh es el detective Hércules Poirot, y Entre Navajas y Secretos 2 (sin fecha), con Daniel Craig.

Los cuentos de hadas también harán de las suyas. Pinocho, con dos versiones fílmicas, aún sin fecha: una animada y oscura, del mexicano Guillermo del Toro, y otra, de acción real, de Disney, donde Tom Hanks será Gepetto. De la mano de la empresa de Mickey también llegará Peter Pan & Wendy, con Jude Law como Garfio.

Los cinéfilos también tendrán cine de desastres (Moonfall, de Roland Emmerich; febrero), de atracos (Ambulance, con Eiza González; febrero); musicales (Elvis, de Baz Luhrmann; junio), biopics (Blonde, donde Ana de Armas será Marilyn Monroe; sin fecha), y adaptaciones de videojuego (Uncharted, con Tom Holland; febrero)

Grandes cineastas presentarán nuevas piezas de sus obras. Steven Spielberg visitará su infancia en The Fabelsman (noviembre), y Martin Scorsese narrará un crimen real en Los Asesinos de la Luna de las Flores (sin fecha).

Alejandro G. Iñárritu presentará Bardo (sin fecha), donde volvió a filmar en México; Robert Eggers, una brutal épica vikinga, The Northman (abril); y Damien Chazelle, el drama Babylon (diciembre).