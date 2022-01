Registra pocos compradores comercios de Nogales y Tucson, Arizona, el fin de semana

Me platican que los comercios de Nogales y Tucson, Arizona, se vieron con pocos compradores mexicanos y uno que otro estadounidense. Las empleadas de las tiendas de ropa, que llevan laborando entre seis y 10 años en esas empresas, dicen que nunca habían tenido un mes de enero tan “flojo” en ventas y creen que esto se deba a la enfermedad del Coronavirus.

De hecho, en el mes de diciembre no se vieron muchos compradores mexicanos y que solo se notó una euforia cuando se abrieron las puertas a Estados Unidos luego de más de un año de permanecer cerradas.

Dicen que en ropa no hay mucho de donde escoger y que los empresarios esperarán unos días más para surtir los negocios de artículos para el verano. En Nogales ya no son los tiempos de antes de la pandemia del Coronavirus, porque muchas tiendas cerraron al no contar con los compradores mexicanos.

Los centros de vacunación de Nogales y Tucson se encuentran abiertos para todas las personas, nativas y extranjeras…Muchos comercios aplican la vacuna anti Covid-19 en forma gratuita. Esto ha motivado a que familias enteras se apliquen el antídoto del “otro lado”.

Estas familias cruzan la frontera para que les apliquen la vacuna y de paso compran algo en los comercios estadounidenses. No van al “otro lado” a compras, sino porque no le tienen confianza a las vacunas que se están aplicando en México. Muchos, aunque ya se aplicaron el antídoto en el lado mexicano, se lo repiten en Nogales, Tucson y Phoenix, Arizona, entre otras ciudades del lado americano…

Lamentable que mexicanos no le tengan confianza a la vacuna que se aplican en México. Esto se debe a los malos gobiernos que hemos tenidos a lo largo de la historia.

Además, muchas personas se han muerto por Covid-19 a pesar de que ya se les habían aplicado las tres dosis de la vacuna…Es que se cree, que con el solo hecho de haberte vacunados ya la libraste, cuando no es así. Conozco, o conocí, a personas muy ordenadas en su vida personas, que seguían todas las recomendaciones de las autoridades y, después de vacunarse murieron de esta enfermedad…Ni siquiera salían a la calle por temor a contaminarse, pero los alcanzó la muerte hasta adentro de sus casas. Cuando te toca, aunque te quites y, cuando no, aunque te pongas.

Le han fallada las autoridades estatales y cada día se presentan más hechos violentos

Las autoridades estatales le han fallado al pueblo al no poder acabar con tantos hechos violentos ocurridos en los diferentes municipios de la comunidad. No sé cuántas armas largas y cortas se encuentra en los hogares sonorenses, o en bodegas que los “malos” rentan para guardad estos “juguetes”. Lo cierto que siempre que decomisan armas de fuego, no da una idea de cuántas circulan en las ciudades. Prácticamente nos encontramos a merced de las bandas del crimen organizado y que nadie hace algo para vivir en paz. Muchas familias ya no salen de sus casas.

El pasado sábado el Gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de Seguridad Pública Estatal, lanzaron un plan para recobrar la paz en el municipio de Cajeme. Estas Jornadas Permanente por la Paz, se puso en marcha en el fraccionamiento Villa Bonita, uno de los sectores más conflictivos en cuanto homicidios dolosos y balaceras. El gobernador dijo que se realizarán patrullajes las 24 horas del día con elementos estatales, municipales, federales. Guardia Nacional, Sedena y elementos de la secretaría de Marina…Si todos estos no terminan con la violencia, ¿qué pasará?

Las autoridades creen que con más policías terminarán con la violencia, creo que están equivocados. Eso es solo teatro, porque deben primero terminar con los cabecillas de las bandas, esas que se mezclan en la alta sociedad y están incrustados dentro de los gobiernos. Mientras vayan por los sicarios, esos que les pagan por matar personas y transportar armas, las cosas no van a cambiar. Creo que los gobiernos federal y estatal no están haciendo nada para combatir al crimen organizado y los dejan que hagan lo que quieran y, hasta parecen socios.

Lo cierto es que mientras los gobierno no hagan nada y solo miren pasar el tiempo, cada día son más las personas asesinadas, en su gran mayoría jóvenes que se encuentran en la edad productiva. El Gobierno federal todos los días inventa “cortinas de humo” para cubrir lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. La semana anterior dijo en su conferencia mañanera que en Sonora habían bajado los hechos de violencia, pero los sonorenses tenemos otros datos.

El Gobernador Durazo Montaño lleva cuatro meses en el cargo y puro “bla, bla, bla”. No sé cuántos jefes de bandas del crimen organizado operen en Sonora, pero cualquier vago delincuente de las colonias se saben los nombres, teléfonos y sus direcciones…También pueden hacer hablar a los detenidos, que me imagino que ya lo hicieron, por lo que no es tan difícil. Sin embargo, no pueden llegar hasta más arriba porque “pisan callos…No son necesarias más policías, ni más patrullas, estas y estos solo sirven para agarrar borrachos y bolsearlos para quitarles el dinero…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios

