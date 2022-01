Sin solución el problema de los trabajadores jubilados y pensionados municipales

Por más que platican las autoridades municipales de Hermosillo con los jubilados y pensionados, no han podido llegar a un acuerdo, por lo que siguen cerradas por tercer día las puertas de Palacio Municipal. Los extrabajadores de la Comuna quieren que se les devuelvan sus prestaciones, principalmente los vales de despensa que han afectado en forma directa la economía de sus familias. Dicen que no cesarán en su lucha hasta no obtener sus prestaciones suspendidas.

Siempre el hilo se rompe por lo más delgado, porque el Ayuntamiento de Hermosillo tiene otras formar de ahorrar dinero, pero es más fácil suspenderles las prestaciones a los jubilados y pensionados, negándoles un derecho que ya lo tenían ganado. Creo que el alcalde debe de atender a las personas que han sido afectadas en forma directa y llegar a un acuerdo. Ambas partes deben de ceder en algo, pero no creo que sea el retiro de los vales de despensa.

Cuando se afecta el bolsillo de las personas, sobre todo, cuando se lesiona la economía de las familias, es difícil llegar a acuerdos, porque no se lesiona a los extrabajadores, sino a los hijos de estos que dependen directamente de estas prestaciones y que de pronto se les niegan. Actualmente la situación económica está muy difícil para todos, más para los trabajadores jubilados y pensionados que no encuentran un nuevo empleo muy fácilmente.

Las personas jóvenes, con estudios y en perfectas condiciones de salud, están teniendo problemas para encontrar un trabajo, más aquellas que ya dejaron parte de sus vidas trabajando para el Ayuntamiento de Hermosillo. Creo que se deben de analizar caso por caso para llegar acuerdos con los trabajadores que ya llevan tres días seguidos cancelando las puertas del Palacio Municipal. El alcalde es un hombre muy sencillo y humano, que, creo, habrá una respuesta positiva.

El diálogo es el mejor método para llegar a acuerdo entre las partes y, si se llegó a estas medidas extremas, es porque no se han puesto de acuerdo las autoridades y los extrabajadores que solo “pelean” sus derechos, estos otorgados por administraciones municipales anteriores. Es importante que se arregle esta situación, porque a las familias afectadas les urgen los vales de despensa por razones obvias y los servicios médicos mayores, entre otras prestaciones.

En esta situación el más afectado es el presidente municipal Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, porque está quedando como el “malo” de la película y como ogro insensato que no entiende la situación. Sin embargo, este se está apoyando en medidas legales, en donde no se le autoriza pagar ciertas prestaciones que antes se pagaban. Son cosas fuera de la ley, por lo que se podría buscar la forma legal para que los jubilados y prestaciones sigan recibiendo sus vales de despensa.

La próxima semana llegará más frío a Sonora; hay que abrigar bien a los niños y a los abuelitos

Según los pronósticos de las autoridades y de empresas privadas, la próxima semana hará mucho frío, más del que se ha registrado en estos últimos días, por lo que hay que abrigarse muy bien, principalmente los adultos mayores (abuelitos), bebés, niños y jóvenes adolescentes. De hecho, todos debemos cubrirnos de pies a cabeza. En Hermosillo, el frío es muy seco y duele mucho y, por más que uno se abrigue este no se quita. Sin embardo hay que andar bien abrigadito.

En otros lugares del estado el frío es más húmedo y se presenta con lluvia, lloviznas, agua nieve y nevadas, principalmente en el norte y en los pueblos de la sierra y del río de Sonora. Ahora sí hay que sacar las chamarras y sweaters, porque será la última oportunidad de hacerlo.

Hasta se podrán estrenar la ropa de invierno y las botas, que tanto gustan a las mujeres. Los hombres que usan botas, se las ponen en temporada de frío y de calor. Además de botas, su sombrero texano… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson