La cuesta de enero está muy difícil para las familias de escasos recursos económicos, ya que los productos de la canasta básica cada día están más caros y no hay autoridad que los defiendan. Antes, estos productos estaban controlados por el gobierno federal, pero ahora se rigen por la oferta y la demanda, por lo que no hay a donde acudir para denunciar a los comerciantes voraces. Los consumidores llegan a los establecimientos y después de conocer los precios no compran.

A esto le sumamos el desempleo y los empleos mal pagados por parte de las empresas y de los tres niveles de gobierno, así como la pandemia del Coronavirus que provocó el cierre de muchos negocios y las encerronas familiares para protegerse de la enfermedad. Las personas no tienen dinero por la sencilla razón de que no han trabajado en forma permanente. Los empresarios no se pueden dar el lujo de contratar personal porque sus productos no se vender como antes.

Lo cierto es que existe crisis económica y esta afecta a todos los sectores de la comunidad, principalmente a las familias que menos tienen, pero también a los pequeños empresarios que no cuentan con el recurso económico para sostenerse por mucho tiempo.

Los gobiernos estatal y municipales todavía no activan la obra pública como debe de ser, porque supuestamente no hay recursos. Esto ayuda en forma muy importante porque estas (las obras) hacen circular dinero. La industria de la construcción se encuentra semiparalizada, lo mismo que el comercio.

Las empresas prestadoras de servicio se andan “tambaleando”. Aunque usted no lo crea, muchas taquerías están a punto de cerrar a causa del Covid-19 y, los restauranteros ni se diga, a diario añoran los viejos tiempos. También ellos tienen la culpa, un taco de carne asada cuesta 50 pesos, o más, lo mismo que un “burro” de machaca, carne con chile o carne deshebrada.

Los restaurantes de Hermosillo y de Sonora, se han convertido en negocio que solo pueden visitar los ricos, porque resulta imposible que una familia de clase media se pueda dar un gusto de vez en cuando…En un estado ganadero, como Sonora, no debería de estar la carne de res y puerco tan cara, lo mismo que el pescado y los mariscos…Las familias pobres tampoco se pueden de dar el lujo de comer carne…Por esta razón, el rico cada día está más rico y el pobre cada día más pobre.

Con las medidas que está tomando el Gobierno de Arizona, en donde los mexicanos puedan recorrer toda esa entidad sin necesidad de solicitar un permiso, muchos sonorenses podrían realizar sus compras de todo tipo, hasta de supermercados, en los grandes almacenes del “otro lado” de la frontera. Los empresarios sonorenses están corriendo prácticamente a sus clientes seguros…Gran parte de la población sonorense cuenta con Visa estadounidense.

Muchas familias tienen vehículos para ir y venir a Nogales o Tucson, Arizona, el mismo día. También existe corridas de autobuses directas a Phoenix, la capital de Arizona. Las familias que viven en los municipios fronterizos pueden pasar todos los días a realizar sus compras diarias a los comercios estadunidenses.

Los empresarios sonorenses deben de reunirse para analizar muy bien la situación, ya que, si no lo hacen, su fututo es la quiebra. La gente no compra más porque no le alcanza el dinero que gana, pero con precios justos se podría activar la economía. No se debe de hacer dinero mientras que el pueblo muere de hambre.

La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este miércoles sobre una avioneta cargada de cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina, benzodiacepina y otras sustancias en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora.

La aeronave estaba cargada con 180 kilogramos de cocaína, 65 kilogramos de fentanilo, 51 kilogramos de heroína, 39 kilogramos de metanfetamina, 2 kilogramos de benzodiacepina y un kilo de distintos narcóticos entregados al Ministerio Público Federal.

La unidad aérea fue rastreada al salir de su ruta prevista por el radar ubicado en Hermosillo, Sonora, mismo que cubre la región Noroeste del país, confirmándose de este modo que el aeroplano provenía del estado de Culiacán, Sinaloa.

Posteriormente, se ordenó como primera fase el despliegue de tres aviones T-6C+ de la Fuerza Aérea Mexicana para interceptar la aeronave, informándose desde el aire que la avioneta había aterrizado en una pista improvisada en Puerto Peñasco, Sonora. Al desviarse del itinerario previsto para la unidad aérea, las autoridades verificaron la licencia del piloto y matrícula, encontrándose vigentes y sin motivo aparente para cambiar la ruta, por lo que se activó Sistema Integral de Vigilancia Aérea.

Sin embargo, los dos tripulantes abandonados la unidad aérea, pero ambos continuaron en seguimiento visual, mientras que en una segunda fase de operación fue desplegado un helicóptero UH-60 Black Hawk con un grupo de fuerza de reacción aeromóvil para evitar el aeroplano despegara nuevamente. Mientras que, en la tercera fase, se realizó el despliegue terrestre por Sedena para arribar al sitio, detener a los dos implicados y asegurar las sustancias.

Qué bueno que hubo detenidos, a ver si así, se da con los cabecillas de las bandas criminales que azotan el territorio sonorense y nacional…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

