Registran llenos completos centros de vacunación anti-covid-19 en Hermosillo. Qué bueno

Tenemos más de dos años hablando de la pandemia del Coronavirus y, al parecer, todavía falta rato para minimizar esta enfermedad que los mismo ataca a pobres y ricos; jóvenes y viejos y, ahora, hasta los niños. Lo que ha cambiado es la cantidad de enfermos, ahora son más los contagiados y menos hospitalizados. También se han reducido el número de fallecimientos. Lo que pasa que antes los médicos no sabían qué hacer cuando se presentaban los enfermos de Covid-19.

Ahora llegan las personas a las clínicas y hospitales del gobierno con síntomas de la enfermedad y de inmediato las surten de medicamentos y los regresan a sus casas a que reposen y se cuiden para no afectar a familiares, que no siempre funciona, viéndose afectados todos. El Covid-19 es una enfermedad muy contagiosa y peligrosa que si no se atienden puede causar la muerte. Esto lo vivimos en el primer año de la pandemia, cuando murió mucha gente adulta y viejos.

En este inicio de año, muchas personas que estaban renuentes y que no querían vacunarse, han acudido a los centros de vacunación porque han visto, o han sabido de tanta gente que ha muerto por no aplicarse la vacuna. Aunque esta no asegura el no contagio, sí hace que el virus pegue menos fuerte y que el enfermo pueda contarlo. Los lugares de vacunación se han visto llenos de personas desde la hora que se abren hasta que cierran. Sí permanece uno dos horas en espera.

Todo es cuestión de acudir a los centros de vacunación sin pendientes, conscientes de que se va a perder al menos dos horas, porque son muchas las personas que están acudiendo, a las que les toca de acuerdo con sus edades y los “remisos”, que no se habían aplicado la vacuna por malas influencias. Lo bueno que estas personas renuentes “ya agarraron la onda” y saben de lo importantes que es el antídoto…También, mucha gente tiene miedo a vacunarse, desde chicos.

Después de varios plantones trabajadores pensionados de Hermosillo tienen respuesta

Los trabajadores pensionados y jubilados del municipio de Hermosillo recibirán el apoyo de la administración municipal para buscar soluciones justas a la situación que se generó luego de la conclusión a que llegó el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, ISAF, para separarlos de las condiciones contractuales de los trabajadores en activo.

Así lo señaló el secretario del Ayuntamiento Florencio Díaz Armenta, quien indicó que desde fines del año pasado se realizan pláticas y análisis con jubilados y pensionados para diseñar un plan que se atienda caso por caso y resolverlos en la medida de lo que marca la Ley y las facultades de la Comuna, principalmente a quienes reciben menos recursos de pensión o jubilación.

Se ofreció, dijo, la opción de dar en lo inmediato un apoyo equivalente a la canasta básica a quienes reciben una pensión de 7 mil pesos o menos.

“La canasta básica, es un asunto que las autoridades fiscales que nos revisan (ISAF) nos dice qué se puede hacer y qué no; a finales del año pasado cuando se hizo la revisión nos dijeron algunas de estas cosas que no eran posible hacerlas, sabíamos que algunas de estas medidas iban a tener inconformidad y por eso estamos planteando medidas para resarcir y afectar lo menos posible o incluso no afectar sobre todo a los más vulnerables”, agregó.

El secretario del Ayuntamiento indicó que se respeta totalmente cualquier tipo de manifestación que realicen pensionados y jubilados y que el cierre de instalaciones de Palacio afectó actividades administrativas del municipio y prestación de algunos servicios y trámites de hermosillenses. Agregó que se mantendrá un trato respetuoso y sensible a cada petición, y se analizan para establecer el plan de apoyos que deberá ser autorizado por Cabildo, ya que involucrará recursos de todos los hermosillenses.

Recordó que anteriormente jubilados y pensionados se consideraban en el contrato colectivo como trabajadores en activo, que por determinación legal hubo que separarlos. Confió en que el diálogo y el análisis son el mejor camino para encontrar la solución legal y definitiva a lo que en justicia debe corresponder a pensionados y jubilados, sobre todo a quienes más lo requieren por recibir menos ingresos…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

