Necesario un cambio de directiva en el Club Naranjeros de Hermosillo

Al equipo de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), Naranjeros de Hermosillo, le hace falta otra directiva, que no solamente busquen el éxito en lo económico, sino también en lo deportivo. La temporada es muy corta como para pasársela experimentando con contrataciones “a ver si pegan”. Hay que recordar los tiempos gloriosos del equipo naranja, en donde cada año eran los mismos peloteros ya probados en las dos ligas, más los extranjeros. Estos sí eran “un volado”, como podrían salir muy buenos, también en ocasiones fallaban.

Los extranjeros eran bien escogidos y era raro que no dieran rendimiento, la mayoría de ellos se convirtieron en verdaderos ídolos para la afición de Hermosillo. Los naranjeros llevan algunas temporadas que contratan a muchos peloteros en una solo temporada, cuando deberían conformar un buen equipo desde el principio. La importante es contar desde el primer con una base de peloteros mexicanos, como en temporadas anteriores. Dicen, a mi no me consta, que regatean mucho en cada contratación, desde ahí, el jugador firma el contrato con la moral baja.

Los Naranjeros necesitan un equipo de peloteros que lo den todo en el terreno de juego y eso se logra con buenos salarios. Así, no están pensando en irse a otro equipo de la LMP, o de otros países como Japón, Corea, entre otros. En lo económico la actual temporada, como las anteriores han sido un verdadero éxito y, en lo deportivo el equipo quedó dentro del montón. Además, la directiva de Naranjera tiene acostumbrada a la afición a ganar campeonatos o, estar en la pelea hasta el final…Los Charros ya llevan dos campeonatos en solo tres temporadas. Es un club nuevo.

En la historia del béisbol de invierno en el pacífico, los Naranjeros de Hermosillo han logrado 16 campeonatos, seguido de Tomateros de Culiacán con 13; Venados de Mazatlán con 09; Yaquis de Ciudad Obregón, 07; Ostioneros de Guaymas 05 (estos ya no buega en la LMP; Águilas de Mexicali 04; Cañeros de Los Mochos 03; Mayos de Navojoa 02; Charros de Jalisco 02; Potros de Tijuana 01 (este tampoco juega); Algodoneros de Guasave 01…Hermosillo también ha logrado 07 subcampeonatos ; Culiacán 08; Mazatlán 09; Obregón 07… Hermosillo siempre en la pelea.

Hermosillo siempre ha tenido buenos timoneles, con excelentes peloteros, creo que lo que está faltando es la cuestión de pesos y centavos…Que recuerden los directivos de Naranjeros que el béisbol es un negocio y los jugadores deben de cobrar bien, porque no saben hasta cuando termine esta carrera; siempre están expuestos a las lesiones y cualquiera de estas podría terminar con el futuro de una estrella…Creo que los directivos de Naranjeros deben de practicarse un autoanálisis para saber que es lo que está fallando y tomar medidas drásticas.

Los Naranjeros siempre han sido un equipo ganador, los números no mienten, así tienen acostumbrada a la afición – una de las mejores aficiones del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico), por lo que nunca debe de andar entre el montón, siempre dentro de los primeros lugares del Standing. Deben de tratar de encabezar las listas de las dos vueltas y, si se pueda, quedar campeones…Vamos a esperar la próxima temporada de la LMP, para saber si hubo cambios en la directiva de los súper campeones Naranjeros de Hermosillo. Esta no es grilla, es solo la verdad.

Ya pueden jóvenes tramitar su cartilla militar en el ayuntamiento para prestar servicio en 2023

A partir de esta semana y hasta el próximo 15 de octubre de 2022, está abierta la convocatoria para los jóvenes clase 2004 y remisos que deseen tramitar su Cartilla Militar Nacional, informó Silvia Aganza, encargada de la Junta Local de Reclutamiento.

“Están en tiempo para que hagan los trámites temprano y no se les junte todo a última hora”, expresó la funcionaria, quien invitó a los potenciales interesados a presentarse personalmente y sin acompañantes en las oficinas de esta instancia que se localizan en la calle Nicolás Bravo número 48, de la colonia Centenario en horario de las 8:30 a 14:30 horas.

La documentación necesaria incluye 4 fotografías tamaño credencial, de 35 por 45 milímetros de diámetro la cara, en papel mate, ya sea a color o blanco y negro. Precisó que no deben tener retoques, además de la persona aparecer sin barba, ni lentes, así como el rostro y orejas libres de cabello. Asimismo, un acta de nacimiento reciente, comprobante de domicilio, de antigüedad no mayor a 3 meses, que puede ser recibo de CFE, Telmex o Aguah, pero no sus tickets de pago, y CURP impresa en el nuevo formato.

A su vez se le requerirá una constancia oficial del último nivel escolar cursado y, en el caso de los remisos no nacidos en Hermosillo, una carta de no inscripción que deberán solicitar en la Junta Local de Reclutamiento del municipio que aparece en el acta de nacimiento como lugar de nacimiento, abundó Silvia Aganza… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

