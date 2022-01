Increíble decomisen un cargamento de droga y armas, sin que haya detenidos

Mientras que en el medio político estatal se respira tranquilidad, y en el sector gobierno se siguen acomodado “las piezas”, los grupos del crimen organizado y los narcotraficantes no descansan y a diario se registran balaceras que dejan personas sin vida y transportando los diversos tipos de droga a los Estados Unidos.

En ocasiones los narcotraficantes no logran “la hazaña” y prefieren dejar los vehículos y carga abandonados y emprender la huida a “golpe de calcetín”.

En el área de Puerto Peñasco y Sonoyta, las fuerzas armadas lograron el decomiso de un cargamento de droga, armas y parque, pero -siempre hay un, pero-, los conductores de un pick-up y una camioneta, en donde era trasportada la carga, lograron huir a pie por el monte, cosa que los ciudadanos comunes y corriente, como usted y yo, no lo creemos. No es posible que en un operativo aéreo (helicóptero y avioneta) y terrestre, los presuntos narcotraficantes hayan huido.

Qué bueno que se aseguró la droga, las armas de fuego y el parque, pero ¿qué gana el pueblo al no dejar cruzar los cargamentos a la Unión Americana? No creo que la droga se incinere y, ojalá que las armas sean utilizadas por los cuerpos policiacos de la entidad, así como los elementos de las fuerzas armadas del país. Esto no da una idea de cómo entran las armas a territorio nacional. La droga lleva destino a la Unión Americana, en donde los precios se cuadruplican.

Hay muchas preguntas que la ciudadanía se hace, ¿Cómo entra tanto armamento de todos los calibres a territorio nacional? Además, ¿quiénes son los distribuidores de tantas pistolas, rifles, granadas y demás? Deben ser personas muy conectadas en los comercios de la Unión Americana y en gobierno mexicano.

Estas personas, me imagino, son las mismas que surten de armamento a los gobiernos federal, estatal y municipales. En Estados Unidos está permitido la compraventa de armas.

No por eso cualquier persona pueden llegar a las empresas y decir quiero 10 fusiles AK-47, de los conocidos como “cuerno de chivo”, quiero también otros 10 R-15, 50 ganadas y cinco mil parques de los diferentes calibres. No, son personas respaldadas por las autoridades “gringas” y mexicanas.

Hace falta voluntad política para acabar con tantas bandas de criminales que operan en México y, por supuesto, en Sonora. Lo que pasa que no se toman medidas porque “pisan callos”.

Respeta gobernador decisión del presidente al nombrar a diplomáticos

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó este martes que la Contraloría del Estado realiza 159 auditorías a la administración de Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021) a través de despachos externos. Dijo que no le gustaría que fuera tema el nombramiento de la exgobernadora como cónsul en Barcelona. No obstante, adelantó que “se están llevando a cabo 142 auditorías regulares y 17 auditorías especiales a 14 dependencias, en total tenemos en curso 159 auditorías”.

De tal modo, el mandatario refirió que no impulsará campañas mediáticas y se dijo respetuoso de los procesos legales y la presunción de inocencia. Parafraseó a Luis Donaldo Colosio: “No me envenenen el alma, no podemos vivir en un ambiente de discordia política”. “Si tengo la decisión de no imputar irresponsablemente, de respetar la presunción de inocencia, de no lastimar reputaciones, de no impulsar campañas mediáticas, las padecí después del asesinato de Luis Donaldo (Colosio) impulsada por (Ernesto) Zedillo”, refirió.

Convoca IMCA a artistas a participar en Fiestas del Pitic 2022

Marianna González Gastélum, titular del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), anunció la convocatoria para artistas y colectivos artísticos que deseen participar en las Fiestas del Pitic 2022, que cumplirá 20 años de realizarse, y se realizará del 26 al 29 de mayo.

Dijo que para celebrar el 322 aniversario de Hermosillo se incluirán todo tipo de expresiones artísticas y culturales y se organizarán con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales, en un esquema presencial, virtual o semipresencial, de acuerdo a lo que indique el semáforo epidemiólogo en esas fechas.

Se recibirán propuestas de todas las disciplinas artísticas, conferencias, talleres y exposiciones para todo el público en las siguientes modalidades: Artes Escénicas, danza, teatro, música, animación callejera y performance; en Artes Visuales, escultura, dibujo, pintura, grabado, arte urbano, fotografía y video.

La convocatoria estará vigente desde el 18 de enero y cerrará el primero de marzo y se puede consultar en la página web oficial www.imcahermosillo.com.mx y en www.fiestasdelpitic.com.

