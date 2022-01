Propone el presidente López Obrador a Claudia Pavlovich como Cónsul de México en Barcelona

No pudieron los enemigos políticos evitar que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arrellano fuera propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Cónsul de México en Barcelona, España, la ciudad más importe después de Madrid. Será cuestión de días para que la sonorense ocupe ese importante cargo consular.

De nada sirvieron las grillas en contra de nuestra amiga, para que el presiente la designara como representante de nuestro país. Hasta un reportero contrataron los enemigos de Claudia para asistiera a las mañaneras de AMLO.

Desde antes de que la gobernadora dejara el cargo, el pasado 13 de septiembre del 2021, ya se sabía que sería propuesta por el presidente como embajadora en Barcelona…Ella había comentado que se iría a estudiar una maestría a esa ciudad española. O sea, si es nombrada o no, allá de todas maneras de quedará en España a estudiar.

Con la decisión por parte del presidente, nada más se hará oficial lo que ya se sabía, por lo demás, le deseamos que le vaya muy bien, sabemos que fue un acierto del Señor Presiente y pronto se verán los frutos de esta decisión.

Continúa la violencia en Sonora. El gobierno no ha podido aminorar las ejecuciones

Continúan acribillando a personas en todo lo largo y ancho de Sonora sin que los gobiernos federales, estatal y municipales tenga una respuesta que darle a la ciudadanía. Dentro de poco dejará de ser noticias y los medios de comunicación dejarán de publicar estos hechos. Son tantos los hechos violencia que se registran en la entidad, que todas las páginas de los diarios y los tiempos en la radio y la televisión no alcanzan para darle cabida a tantos muertos con armas de fuego, armas blancas y demás formas de asesinar a personas. Las autoridades no han podido.

Al parecer los criminales tienen mejor organización que los tres niveles de gobierno, porque asesinan a todas horas. Desde hace varios sexenios, los gobernadores han dicho que son ajustes de cuentas entre los diversos grupos delincuenciales que se disputan las plazas. La cosa es que los asesinatos de registran todos los días en la entidad. El Gobierno federal, al parecer, ya dejó actuar libremente a los grupos armados de los estados del centro del país. Ojalá que en Sonora no pase lo mismo, se tiene confianza en que pronto a los 72 municipios vuelvan la tranquilidad, sin violencia.

El actual gobierno estatal lleva cuatro meses en el poder, tiempo suficiente para tener una idea de lo que pasa en Sonora. Es uno de los retos más importantes que tiene el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaría de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez. Me imagino que ya tienen detectados a los cabecillas de los grupos del crimen organizado que operen en la entidad.

No hablo de los sicarios y demás asesinos a sueldo, me refiero a las cabezas principales, que no son los vagos que tienen sus domicilios en los barrios y colonias. No, de los meros mero.

Me da la impresión de que el gobierno federal tiene miedo a enfrentarse a los grupos del crimen, y con toda la razón del mundo, porque sus policías y soldados no ganan los suficiente como para exponerlos a perder la vida. Conozco a familias que han perdido al padre policías y que viven en la pobreza extrema. También conozco a policías que han quedado lisiados cumpliendo con su deber y que viven de lo que la gente les da, de limosna. Los policías saben hasta qué punto poner en peligro su vida. Hay policía muy chavos y acelerados que creen que es como en la televisión.

En los programas de la televisión estadounidense siempre ganan los buenos, se enfrentan a grupos supuestamente muy poderosos y entre cinco o seis policías acaban con todos…Hay actores y actrices que primero se hacen viejos ellos que morir de manos enemigas.

En Sonora y en todo el país, los policías no se arriesgan tanto, al menos que se topen con un “pobre diablo” entre 10 o más agentes y lo acribillen…Recuerden que siempre se da la información oficial de los hechos de violencia…Siempre “los malos” empezaron a disparar y “los buenos”, (policías), se defendieron.

