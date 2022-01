Los contagios de Covid-19 siguen ganando terreno en Sonora y en el mundo

Que triste futuro le espera a México y a Sonora con el incremento del Coronavirus, por lo pronto Hermosillo ya se encuentra en color epidemiológico naranja, de alto riesgo y el gobierno no hace nada para suspender los actos masivos, como exhortar a los padres de familia a que lleven a sus hijos a los jardines de niños, escuelas primarias y secundaria. Además, los comercios están trabajando al cien por ciento, tanto en los grandes súper mercados y en los changarros de los barrios y colonias. El gobierno ya demostró su incapacidad para detener la enfermedad.

La enfermedad no está respetando edades y lo mismo contagia niños que adultos, cuando antes atacaba a personas mayores, de la tercera edad. No han podido los gobiernos del mundo frenar a esta pandemia que ya llegó a todos los rincones del planeta. Los estadounidenses, los chinos y los rusos ya llegaron a la luna y al planeta Marte y no han podido controlar este virus.

Ellos dicen que sí, porque han encontraron varias vacunas para evitar más contagios. Este domingo visité uno de los centros comerciales ubicados en el área del río de Sonora y registraban lleno total.

Es que la gente tiene que comprar alimentos para subsistir toda la semana, más para los chamacos, que ellos nomás piden. Más ahora que ya están asistiendo a clases presenciales la mayoría, desde los niños de edad preescolar, hasta los estudiantes de secundaria y preparatoria.

En los grandes supermercados dejan entrar a todas las familias, nomás falta que lleven al perro. Eso sí, todos llevan puesto su cubrebocas, unos mal colocados que nada más les cubre la boca, dejando la nariz descubierta. Todo es cuestión de educación, nadie nos ha enseñado a ponérnoslo.

Lo que sí les recuerdo, una vez más, que Hermosillo se encuentra en el semáforo epidemiológico de color naranja, que significa de alto riesgo y todo depende de los ciudadanos que habitan la capital de Sonora a no llegar al rojo, porque entonces sí, no podrán asomar la narizni por la ventana de sus casas…

Las autoridades deben aplicar mano dura a los comerciantes para que no dejen entrar a tanta gente, pero con vigilantes de la misma autoridad, porque los dueños de los negocios jamás correrán a un cliente. Esto lo sabemos, ¿entonces?, hay que aplicar multas.

Luce Hermosillo descuidada, con fugas y gran cantidad de basura

Algo le está fallando al presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que nuestra capital de Sonora se encuentra descuidada, con basura y fugas de agua en los barrios y colonias…Hermosillo, a través de los años, ha sido una de las ciudades más limpias de México, por lo que no debemos de permitir perder ese honroso lugar. La gente de Hermosillo, no sé si usted lo haya notado, no tierra papeles en la calle, ni otro tipo de basura. Si viaja en auto, se espera a llegar a su destino para tirarla en algún recipiente y, si camino por la calle, hace lo mismo.

Los que vivimos en Hermosillo no nos damos cuenta, pero en cuanto llegamos a otra ciudad del estado o del país, notamos la diferencia. No somos “cochinones”, como en otros lugares, porque queremos mucho nuestra ciudad…

No sé qué es lo que esté fallando, a lo mejor hace falta más conexión entre la ciudadanía y los funcionarios de servicio públicos municipales.

Que recuerden que las fugas de agua son las que generan la reproducción de baches. Hay que arreglar las fugas y el pavimento, porque si no, se abre un nuevo bache para la ciudad famosa por sus hoyancos.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson