El gobierno de Sonora no tiene ningún control sobre los camiones urbanos

Nunca se ha podido controlar el cupo en los camiones urbanos, porque suben y bajan los pasajeros, además, a los concesionarios y choferes, no les gusta dejar pasaje en la calle, porque representa dinero para ellos. Hay que recordar que el transporte público es un negocio, por lo que debe de ser rentable. Algunos operadores de las unidades no solamente ocupan los asientos, también transportan a personas de pie, principalmente a las horas pico.

Los vigilantes del transporte es poco lo que pueden hacer, porque ellos reportan los hechos, pero nadie les hace caso y los transportistas siguen haciendo “de las suyas”. Ahora, las autoridades deben de aplicar mano dura a los responsables por motivo de salud, ya que debido al exceso de cupo de usuarios se han registrado múltiples contagios de coronavirus. Los choferes deben de entender que las medidas tomadas por las autoridades son las correctas, por el bien de todos.

En los últimos días han sido insuficientes los hospitales y clínicas públicas y privadas, para dar cabida a los miles de personas que acuden para aplicarse una prueba para saber si tienen el virus. Gran parte de los asistentes han dado positivo, por lo que ya se encuentran en tratamiento médico. Muchas personas no cuentan con recursos económicos para llevar el tratamiento tal como lo indican los médicos, por lo que se ponen en manos de Dios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que no hay problema para sobre llevar la enfermedad, pero parece que es una burla a los demás. Él se encuentra contagiado por segunda ocasión de Covid-19, y transmitió un video a través de las cadenas de televisión, en donde se encuentra con todas las comodidades debido a su alta envestidura, pero no todos tenemos el mismo privilegio…Resulta muy caro el tratamiento para salir adelante y superar el mal.

Es mejor que el Señor presidente repose en cama la enfermedad y no ande enviando esos videos ofensivos para la gente pobre de México…Muchas familias no cuentan con los servicios médicos que brindan el Seguro Social, Issste e Isssteson, entre otros, por lo que se tienen que aliviar con la bendición de Dios. A nivel nacional ya se están registrando crisis en vacunas, medicamentos y hasta de cubre bocas. Además, estos últimos no todos son efectivos y cualquier costurera los hace.

Estamos en temporada de gripes y cualquier resfriado se puede convertir en Covid-19

Estamos en temporada de gripes, por lo que no hay que confiarse, ya que cualquier catarro se puede convertir en Covid-19, por lo que vale más cuidarse y protegerse. Además, hay que acudir a ver al médico, o a los centros de salud a realizarse una prueba y de esta forma asegurarse de que no se han contagiado. Muchos amigos y familiares (mis hijos) en estos momentos se encuentran en tratamiento al salir positivos. Ni modo, no puede uno encerarse y dejar que el tiempo pase.

La enfermedad ya tiene infestado a todo el país y no se ve una posible solución al problema, como tampoco se tiene en otros países del mundo. El coronavirus, parece que entre más se le ataca, más se fortalece.

Por semáforo amarillo, bares y restaurantes operan al 60% de aforo

Derivado del cambio a naranja en el semáforo epidemiológico del Covid-19 en el municipio de Hermosillo, diferentes establecimientos nocturnos y restaurantes pueden operar con un 60% de su aforo, sin afectar a sus horarios de operación. César Duarte, presidente de la Asociación Sonorense de Bares y Cantinas y el presidente de la Canirac declararon que al momento en el que se cambió de color, Hermosillo al igual que otros municipios, la capacidad de aforo permitido se redujeron hasta la siguiente actualización.

“Para los municipios que están en semáforo amarillo están al 75% y los que están en verde no tienen restricciones, hay que recordar que cada semana se está actualizando el semáforo”, apuntó. De tal forma, los líderes afirmaron que a esto se suman las medidas preventivas ya conocidas, como uso del cubrebocas, lavado frecuentes de manos, tos y estornudo de etiqueta, así como el distanciamiento social.

Cabe señalar que a pesar de que el semáforo se publicaría el siguiente sábado y entrará en vigor hasta el lunes, sin embargo, destacó que han aprendido a adaptarse un poco a los constantes cambios de color. Por otro lado, señaló que existe una confusión entre la sociedad sobre cómo se maneja la operación de los establecimientos, por lo que algunos clientes suelen quejarse al no permitirles la entrada por desconocer dicha situación.

“El cambio afecta en que pueden entrar menos clientes y por ende hay menos consumo, después de casi 2 años en pandemia nos hemos ido acostumbrando para sacar los gastos”, dijo.

Finalmente, explicó que esta cuarta ola de contagios representa un retroceso, pues las personas se vuelven a resguardar y dejan de visitar los comercios de la ciudad de Hermosillo, sin embargo, aseguró que trabajan apegados a los protocolos de prevención de contagios…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

