Los gobiernos no han podido controlar el avance del Coronavirus. En Sonora hay más registros

Al parecer no se ha avanzado nada para controlar la pandemia del Coronavirus en México y ahora se registró un caso de Flurona, que es una combinación Influenza y Covid-19, en una mujer de 28 años en Tepic, Nayarit. Además, se han detectado varios casos de la variante Ómicron de Covid-19, por lo que se han establecida medidas sanitarias en la entidad, informó el doctor José Francisco Munguía Pérez, secretario de la Salud de aquel estado.

Mientras esto sucede en Nayarit, aquí en Sonora este lunes empezaron las clases presenciales y los hospitales y clínicas se encuentran llenas de personas aplicándose la prueba del Covid-19, en donde gran parte de los asistentes han resultado positivos. También se informó oficialmente que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a contagiarse con el virus por segunda ocasión. La gente ya no haya qué hacer, porque entre más se cuida, mas alto es el riesgo.

Muchas personas que se han aplicado las tres dosis de la vacuna anti-covid 19 han resultado positivas, además son gentes que tienen poco contacto con la comunidad y es más el tiempo que se la pasan en casa, por lo que todo parece indicar que no hay vacuna que frene esta terrible enfermedad que trae con dolor de cabeza a todo el mundo y que los gobiernos aún no encuentran una solución al problema. Si uno se cuida adquiere el virus y, si no, también. ¿Qué hacemos?

Urge que se encuentre una vacuna que frene los contagios del Coronavirus, antes de que se tengan que cerrar todos los centros de trabajo, frenando la economía y llevarnos a una crisis económica en donde las empresas tengan que cerrar sus puertas al público, registrándose un desempleo generalizado, provocando que no haya dinero para comprar los alimentos. Esta sí sería una tragedia muy grande, porque empezarían los asaltos a los comercios que vendan comida.

Esperemos no llegar a esos extremos, pero hay que ser realista con la situación que estamos viviendo en todo el país y, por supuesto, en Sonora. En estos momentos es raro que en una familia de Sonora no haya un enfermo de Cavid-19, o que ya haya pasado por esa situación. Al parecer es fácil contagiarse y difícil recuperarse, ya que, atendiéndose a tiempo, cuando empiecen los síntomas, se tienen al menos que estar 10 días en su recuperación…Que Dios los bendiga.

Los automovilistas iniciaron el año 2022 invadiendo los espacios de las personas discapacitadas

Los automovilistas iniciaron el año 2022 invadiendo los espacios de las personas discapacitadas, al estacionar sus vehículos en las franjas azules de las banquetas que tienen pintada una silla de ruedas. Los violadores lo hacen por no caminar, provocando que los discapacitados tengan que caminar más y con muchos sacrificios…Otros, no podían subirse a las banquetas porque las rampas para sillas de ruedas estaban ocupadas por vehículos de todo tipo. Es una falta de educación.

Por cierto, el pasado 06 de enero, Día del Policía, los agentes festejados se apoderaron de las calles aledañas a palacio de gobierno, en donde se llevó un festejo con reconocimientos a varios de ellos, pero antes de entrar a palacio, los policías estatales estacionaron sus patrullas en media calle por el bulevar hidalgo e invadiendo también los espacios para personas discapacitados. Está bien que se sientan la ley, pero deberían de poner el ejemplo para no afectar a la ciudadanía.

El lunes los espacios para discapacitados se vieron ocupados por vehículos de diferentes tipos y modelos que no traían las placas especiales para las personas con problemas físicos. Estos casos se registraron en el primer cuadro de la ciudad y en los estacionamientos de los grandes centros comerciales ubicados en el área del Vado del Río. La gente no respeta, unos porque son flojos para caminar y otros, sencillamente porque no les da la gana. Deberían aplicar multas más fuertes.

Asegura el secretario de Educación de Sonora que los niños están seguros en las escuelas

Los mecanismos y protocolos con los que se protege la salud de niñas, niños y jóvenes en los centros escolares son sólidos, controlados y cuentan con la corresponsabilidad de autoridades educativas, docentes y directivos escolares, enfatizó Aarón Grageda Bustamante.

El secretario de Educación y Cultura destacó que reabrir las escuelas de forma segura es más importante y desafiante que nunca, por lo que reiteró el llamado a los padres de familia y tutores de enviar a los alumnos a clases presenciales para que adquieran los conocimientos y habilidades que solamente se pueden adquirir a través de la formación en el aula.

“Queremos mandar a nuestros padres de familia, el mensaje de que los mecanismos con los que protegemos la salud de sus hijos e hijas son sólidos y cuentan con la corresponsabilidad de maestros, maestras y directivos escolares, además de las autoridades educativas”, reiteró. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

