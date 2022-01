En Pocas palabras

Necesarios que los partidos PAN y PRI se “levanten de la lona” y se pongan a luchar

Los partidos fuertes de Sonora, PAN y PRI se encuentran en la lona, pero no es para quedarse inmóviles, tienen que levantarse y luchar para las próximas elecciones del 2024, en donde se elegirá al presidente de México y se renovarán las cámaras de senadores y diputados a nivel federal. En Sonora la ciudadanía votará para a elegir a los 72 nuevos presidentes municipales y los 33 diputados locales, unos con el voto directo del pueblo y otros por la vía plurinominales.

El Partido Acción Nacional (PAN) el pasado mes de diciembre eligió por la vía democrática a Gildardo Real, como dirigente estatal, mientras que en el PRI también se decía que nombrarían, pero no fue así y todavía sigue en el cargo Ernesto De Lucas Hopkins. A lo mejor en este mes de enero nos dan la sorpresa y se elige a nuevo líder, nuevo en todos los aspectos, para no estar viendo las mismas caras de siempre… A Gildardo, ni modo, ya lo eligieron.

En ambos partidos hay mucha gente nueva, jóvenes talentosos con ideas modernas que podrían traer otras formas de hacer política. Creo que los viejos dirigentes ya perdieron el rumbo y andan asustados porque un partido nuevo, sin militantes, estuvo a punto de desaparecerlos del mapa político a los poderosos PAN y PRI. Las nuevas generaciones de políticos se encuentran en todos los partidos, por lo que hay que darles la oportunidad de que desarrollen sus liderazgos.

Las próximas elecciones serán una buena oportunidad para recuperar posiciones políticas

Las próximas elecciones del 2024 será una buena oportunidad para que los panistas y priistas se recuperen y logren ganar senadurías, diputaciones federales y locales y, algunas presidencias municipales. Todo es cuestión de trabajar desde ahora. El PRI debe nombrar un nuevo dirigente que tenga aceptación entre la ciudadanía, que salga a la calle para que la gente lo conozca. Que visite a los ciudadanos en sus hogares en los diferentes barrios y colonias de los municipios.

En las próximas elecciones de Sonora, los candidatos deben de estar bien identificados con la ciudadanía y esto se logra con el contacto directo con la gente…Tanto el PAN y PRI saben cómo ganar elecciones por la vía democrática, por lo que no deben de asustarse de Morena. En las próximas elecciones de 2024 Andrés Manuel López Obrador no aparecerá en las boletas electorales, al menos que sus diputados y senadores cambien la constitución y se reelija.

No creo que López Obrador busque la reelección, lo que quiere es que estos tres años que le quedan en la presidencia pasen pronto. Además, trae muchos “fierros en la lumbre” con divisiones entre sus funcionarios de confianza y no haya a quién apoyar, porque todos son sus amigos. Aquí sí, no puede agarrar partido y mejor los deja que se sigan peleando y arreglen sus diferencias. Mientras, el país se le está desmoronando en sus manos al presidente. Pero él tiene otros datos.

Hablaba solamente de los partidos PAN y PRI, pero lo mismo tienen que hacer todos, incluyendo a Morena, que no crea que el poder es para siempre. Así como llegaron al poder sin mover un dedo de sus manos en las pasadas dos elecciones, así también se pierde. Muchos alcaldes, diputados locales y federales y, senadores, no saben cómo llegaron a sus puestos públicos de elección popular. Ya terminó la primera horneada de presidentes municipales, diputados locales y federales, ahora, hace tres meses inició la segunda, vamos a ver si mejoraron…No lo creo.

Hermosillo tiene dos problemas graves, el coronavirus y los baches

No tiene caso exponerse a la enfermedad del Coronavirus, pero tampoco se puede uno exponer a sufrir un accidente por conducir sacándole la vuelta a los miles de baches que cubren la faz de la tierra en Hermosillo, por lo que vale más quedarse en casa, haciéndole caso a las recomendaciones de las autoridades…En lo personal me da lástima mi auto, que sufre por el mal estados en que se encuentran las calles, avenidas y bulevares. Le prometí no sacarlos a pasear.

Al parecer todavía no llegan los recursos para empezar los programas de bacheo de la capital de Sonora…Hermosillo, creo, ya no está para remendar y andar tapando baches, hace falta repavimentación y pavimentación. Ojalá le alcance el tiempo al alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, para pavimentar el municipio…Mientras, le mando un saludo y una pronta recuperación, porque se encuentra con la enfermedad de coronavirus, pero está bien, ya va de salida…De todos modos, un abrazo mi Toño.

Por cierto, los hospitales públicos y privados en Hermosillo se encuentran llenos de personas, unos para checarse y otros ya con la enfermedad del coronavirus. Esta decisión la tomaron después de las vacaciones de Navidad y Fin de Año…Sabíamos que esto iba a suceder, porque no seguimos al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades de salud…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

