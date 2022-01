Sabemos quiénes son nuestros vecinos, con los que convivimos diariamente?

Los hechos ocurridos el pasado martes en donde las autoridades policiacas catearon un domicilio al poniente de la ciudad de Hermosillo, en el fraccionamiento de lujo Corceles, decomisando armas de alto poder, entre ellas dos fusiles AR-15, dos fusiles AK-47, cuatro pistolas calibre.40 y .9

milímetros, así como cinco granadas, un aditamento lanza granadas para armas largas, mil 185 cartuchos útiles, dos vehículos Nissan Pathfinder y un Chevrolet Camaro, nos da una idea de quiénes son nuestros vecinos con quienes convivimos diariamente.

Estas armas fueron encontradas en un solo domicilio, no quiero ni pensar cuántos hogares de la entidad se encuentren en la misma situación, que sirvan de almacén para guardar armas de todo tipo. Y no es para menos, ya que a diario se registran enfrentamientos entre grupos de bandas delictivas y policías de todos los niveles y, contra miembros del Ejército mexicano. Asimismo, entre delincuentes, en donde se disputan las plazas, según los informes policiacos. Sonora se ha convertido en un estado peligroso, pero las autoridades no lo quieren reconocer.

Las autoridades viven en su mundo y no salen a la calle a conocer la realidad que vive el ciudadano común y corriente, como usted y yo. Así como este domicilio que servía de almacén de armamento, debe de haber muchos en los 72 municipios de la entidad, ya que se registran los enfrentamientos a balazos y después guardan las armas, principalmente los fisiles de alto poder como los R-15 y los AK.47, mejor conocidos como “cuerno de chivo”. Lo que si anda mucha gente armada y en cualquier discusión salen a relucir las pistolas de todos los calibres.

En los nuevos fraccionamientos de lujo a diario llegan vecinos y se instalan y ni modo que uno les pregunten ¿y tú quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas? Unos son muy herméticos y otros luego tratan de hacer amistad, diciendo que son empresarios, ganaderos, etc. Con el paso del tiempo los vecinos se dan cuenta de que no hacen nada y que las botas no las traen llenas de caca de vaca, no traen sus vehículos calcas en donde se anuncian el nombre de algunas empresas. Eso vecinos, así como llegan se van, de la noche a la mañana, dejando nuevos amigos en Sonora.

Las autoridades cuando detienen a presuntos delincuentes son los pistoleros de las cabezas principales de las bandas de criminales, esos mismos que por un tiempo convivieron entre nosotros, en la alta sociedad y, algunos casos, se hicieron socios de empresarios locales, involucrándolos, quiérase o no, en actividades ilícitas…Llegan y se van de Sonora, porque es la forma en que viven su vida, exponiendo a sus hijos…Son familias que viven muy de prisa, porque no saben cuando serán detenidas. Estos delincuentes tienen dos destinos, la cárcel o la muerte.

A nivel nacional se le salió de control el país al presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente las entidades del sur, en donde los grupos armados tienen el poder, por encima de los alcaldes y gobernadores. Todos los días hay enfrentamientos en donde defienden sus territorios, y las autoridades no tienen voz. Es pocas la difusión que se les da a los hechos violentos, pero la realidad es que son pueblos sin ley, sin una autoridad que mande. Ojalá que no pase eso en Sonora, pero creo que para allá vamos…Muchas declaraciones, pero pocas acciones.

Al parecer al Ayuntamiento de Hermosillo le sobra el dinero

Si al Ayuntamiento de Hermosillo le sobra dinero, que le haga modificaciones al puente desnivel del bulevar Luis Encinas y calle Veracruz. Creo, que a pesar de que tiene muchos años su construcción, funciona bien. Lo que le hagan, perderá su atractivo. Es cuestión de ponerle un buen sistema de drenaje para que no se inunde en temporada de lluvias; que no puedan circular camiones pesados muy altos por el lugar, pues que le saquen la vuelta. Además, los trailers y otros camiones de carga pesada, son los que tienen las calles en mal estado.

Cuando recién se construyó, se fueron a pique en el paso a desnivel nuestros amigos, compañeros periodistas, Ignacio Blancarte Barceló, Enguerrando Tapia Garner y otro más, que no recuerdo quien era. Los tres salieron ilesos…Nunca se le ha puesto un nombre al puente y se le conoce como el paso a desnivel.

Como parte de la conformación del proyecto ejecutivo para renovar el puente desnivel del bulevar Luis Encinas y calle Veracruz, la mañana de este jueves, el Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público (IMPLAN) realizó estudio de geotecnia en la parte inferior del paso a desnivel.

José Carrillo Atonto, titular del IMPLAN, explicó que son los estudios necesarios para tener la información que se requiere para proyectar la renovación del puente, al cual se le dará mayor altura para evitar accidentes, mejorar el sistema pluvial, así como el entorno a los cruceros De la Américas, Nayarit y Olivares.

Carrillo Atonto precisó que al terminar este proyecto ejecutivo se podrá programar una intervención urbana y de vialidad donde, no sólo se contemplará incrementar la altura del puente, sino también acciones para mejorar la movilidad peatonal y ciclista, además de conservar el área verde de la zona.

Se trata de un proyecto integral y lo que se hizo fue un paso muy necesario para determinar resistencias y las condiciones del suelo, también con estudios de tráfico e hidrológicos, para poder programar la construcción.

El funcionario dijo que después de concluir la parte ejecutiva, que se estima para el primer semestre de este año, el siguiente paso es presentarla para gestionar los recursos necesarios, ya con la información de costos, materiales y soluciones, y que posiblemente para el segundo semestre de 2022 empiece la ejecución.

El pasado 06 de enero se celebraron los días de los Santos Reyes, enfermeras y policías

Siempre me he preguntado del porqué habiendo 365 días en el año escogieron el 06 de enero para celebrar a los Santos Reyes, a las enfermeras y a los policías, y que, a estas alturas del juego, no haya habido alguien en proponer cambiar las fechas. Podría quedar el día 06 de enero para los Santos Reyes y buscar otros dos del calendario para los festejos de los policías y las enfermeras.

El gobernador y los presidentes municipales se las ven “negras” para estar presentes en las tres celebraciones…Las enfermeras son muy sentidas y los policías también…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.