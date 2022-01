Inicia Hermosillo año 2022 con calles, avenidas y bulevares intransitables por baches

Inicia el año 2022 con las calles y avenidas de Hermosillo intransitables por tantos baches y hoyancos que es imposible transitar por ellas sin afectar la carrocería de los vehículos. Las lluvias de fin de año acabaron con el poco “chapopote” que habían colocados los trabajadores del ayuntamiento en casi medio municipio.

Los automovilistas lo piensan más de dos veces para salir a trabajar, o arreglar algún asunto pendiente fuera de sus casas o centros de trabajo. La Comuna debe de empezar de nuevo con sus programas de bacheo, porque volvieron los baches adornar nuestra bella capital de Sonora…Y no es grilla, no dan ganas de salir a las calles en auto.

A las personas que les gusta cuidar sus vehículos, porque les costaron muy caros, e hicieron un sacrificio para hacerse de ellos, prefieren utilizar taxis del servicio público o privado, para no exponerlos por el mal estado físico de los bulevares, calles y avenidas de Hermosillo. Esta situación data de muchos años atrás, que yo recuerde, desde los tiempos de los alcaldes Alfonso Aguayo Porchas y Ramón Ángel Amante. Ningún gobernador ha apoyado a los alcaldes para solucionar este problema…Ojalá Alfonso Durazo apoye al Toño Astiazarán para arreglar las calles.

El Ayuntamiento de Hermosillo debe de poner más atención para autorizar la construcción de los nuevos fraccionamientos, que a pesar del poco tiempo que tienen de haber entregadas las viviendas, sus calles, avenidas y bulevares se encuentran en malas condiciones, lo que significa que utilizaron material muy pobre (De mala calidad) y ahora se le exige a las autoridades que las arregle…Todos los días surgen nuevos fraccionamientos en el municipio, pero todos con sus vialidades construidas con material de mala calidad, al igual que muchas de las viviendas.

Los baches en las calles del municipio ya son parte de los adornos de nuestra ciudad capital, no me imagino un Hermosillo sin ellos. Nací en Hermosillo, tengo poco más de 46 años de reportero y siempre los baches han sido los comentarios de la ciudadanía y, por supuesto, de los columnistas de prensa de que cada época y de los comentaristas de radio y televisión. A lo mejor usted, como yo, no nos imaginamos una ciudad sin baches…Es que no solo es un sector del municipio, son todas las calles del área urbana y rural. Lo mismo son las calles de la Comisaría Miguel Alemán.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, tiene mucha voluntad para arreglar las calles y avenidas de Hermosillo, pero no le alcanzarán los tres años de su administración para erradicar el problema, al menos que se reelija, y ni así, creo…Para acabar con el problema hace falta mucho apoyo de los gobiernos federal y estatal, para terminar en el tiempo que le queda al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Toño…Sí se puede, es cuestión de voluntad política.

Registra Sonora mucho frío, heladas y agua nieve, en Hermosillo el frío cala hasta los huesos

El frio está azotando la mayor parte del estado, por lo que hay que tener mucho cuidado con los niños y las personas mayores, al menos por unos días, ya que según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), dentro de esta misma semana se registrarán temperaturas agradables sin frio y sin calor. Habrá amaneceres con fríos, pero atardeceres para disfrutarlos, en donde los termómetros registrarán entre los 20 y 30 grados centígrados a la sombra. Trabajando y en movimiento se podría tener hasta calor. Los hermosillenses ya conocen el invierno de la ciudad.

En las partes altas del estado seguirán registrando temperaturas muy bajas, bajo cero, por lo que hay que abrigarse muy bien para no “pescar” una gripe que podría terminar en coronavirus. El frio de Hermosillo es muy seco, doloroso y que llega hasta los huesos, no es como en la mayor parte del estado en donde es más húmedo…Por más abrigado que ande uno en Hermosillo, no se le quita el frío…Muchas personas que son de fuera no saben esto, por lo que hay que decirles.

Rinden homenaje póstumo exalcaldes de Hermosillo a don Jorge Valencia Juillerat

En reconocimiento al legado a favor de la comunidad Hermosillense y su vida como hombre ejemplar, el Ayuntamiento de Hermosillo llevó a cabo un homenaje póstumo al expresidente Municipal, Jorge Valencia Juillerat quien falleció el pasado 2 de enero. Fue en las instalaciones de Palacio Municipal donde familiares, exalcaldes y funcionarios tanto del Ayuntamiento como del Gobierno Estatal, recordaron el compromiso de don Jorge quien encabezó la administración durante el periodo 1997-2000.

El presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, que encabezó la ceremonia en compañía de su esposa Patricia Ruibal Zaragoza, agradeció la presencia de María Eleonor García Molina, esposa de Don Jorge y sus hijos Iveth, Alma Judith, María Eleonor, Jorge, Alejandro e Iván Valencia García.

“Esta es una gran oportunidad para reconocer a un gran hombre, que hizo camino al andar, que supo construir grandes amistades y obras también por nuestra ciudad.

El hecho de que hoy, su familia y exalcaldes nos acompañen, habla por sí solo. Habla sobre el talento, entusiasmo, generosidad y amor que tuvo en vida Don Jorge para poder congregar a mucha gente que lo acompañó en su trayecto”, agregó.

Durante la ceremonia se llevaron a cabo tres guardias de honor, iniciada por Antonio Astiazarán Gutiérrez; Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno; Francisco Búrquez Valenzuela, exalcalde y Mauro Valencia Juillerat, hermano de Jorge Valencia.

Posteriormente fueron las y los expresidentes municipales, Célida López Cárdenas, GuatimocYberri González, Javier Gándara Magaña, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, María Dolores del Río Sánchez, Héctor Guillermo Balderrama, Casimiro Navarro Valenzuela y Fermín González Gaxiola, quienes dedicaron un minuto para rendirle honor.

Descanse en paz don Jorge…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson