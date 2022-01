Empatan Xolos y León 1-1

El club Tijuana fue fundado el 14 de enero de 2007. La plantilla no pudo celebrar con una victoria

Xolos no pudo festejar sus 15 años con un triunfo, ya que empató 1-1 contra León en el Estadio Caliente, en Tijuana.

Entre las fallas a la ofensiva por parte de Mauro Manotas y un error defensivo de Víctor Guzmán, así como un gran desempeño de Rodolfo Cota, Tijuana no supo superar a La Fiera, pese a su dominio en el partido.

Los Xolos remataron en 21 ocasiones contra solo 7 del León, pero el guardameta visitante tuvo otra gran noche, como aquella en la pasada Final del futbol mexicano.

En la compensación se presentó una jugada brava en la que el central Óscar Mejía marcó penal favorable a Tijuana, pero el VAR intervino para corregir la página e indicar un fuera de lugar.

Los visitantes pegaron primero, al 23′, en una acción en la que el central Guzmán controló mal el balón y eso permitió el mano a mano de Víctor Dávila contra el portero Jonathan Orozco, el cual no pudo evitar el gol del chileno.

Era la primera opción del gol del León, ante un local que hizo una presión alta y que generó un mano a mano de David Barbona, quien se topó con un rapidísimo Cota, así como múltiples opciones de Manotas, el cual cuando no voló el esférico lo abanicó con la diestra o falló en remate de cabeza.

A Xolos le urge un «killer» ya que, de tenerlo, el resultado contra el subcampeón pudo ser diferente.

Tuvo que ser el extremo Lucas Rodríguez quien al 59′ recibió la pelota en los linderos del área y disparó suave, con parte interna a segundo poste, para por fin vencer al portero del cuadro visitante.

También Facundo Ferreyra erró dos opciones, la última de ellas al 92′ en un mano a mano en el que otra vez Cota se alzó como la gran figura.

La Fiera tuvo otra jugada clara en pies de Dávila, pero también Jonathan Orozco respondió para salvarle el pellejo a los Xolos.

