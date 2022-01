Empatan América y Puebla 1-1

Las Águilas, con tres bajas por Covid-19 y sin tener aún a sus refuerzos en ritmo, se conformó con el punto en el Estadio Cuauhtémoc

El América igualó 1-1 contra Puebla en su debut en el torneo Clausura 2022, partido que dejó estampas inusuales en el futbol mexicano.

A los nueve segundos, Salvador Reyes empató el récord del gol más rápido del balompié nacional. Cazó un despeje largo de Jordan Silva y anotó con un tiro machucado, muy ad hoc con la confección de una jugada en la que el central Emanuel Gularte no supo cómo cortar la trayectoria del balón.

Las Águilas no podían tener un mejor inicio de torneo en el Estadio Cuauhtémoc, ventaja que pudieron incrementar con un cabezazo de Silva en el área chica, apenas desviado.

Lo que menos necesitaban los azulcremas era darle motivos a su molesta afición. Por increíble que parezca, al 31′ Santiago Solari exhibió una actitud pocas veces vista al invadir la cancha para reclamar una jugada, lo que le valió la roja. El «Indiecito», casi siempre un caballero, estaba enardecido.

Roger Martínez, por su parte, fue amonestado por la falta sobre Maxi Araújo. Cinco minutos después, el colombiano pisó a Juan Segovia y se ganó la segunda amarilla y su visita anticipada a vestidores.

La mesa estaba puesta para el Puebla, cuadro que al 44′ igualó los cartones gracias a un fierrazo de Araújo, jugada que se produjo luego de que Jorge Sánchez peinara la pelota en lugar de despejarla y dejara fuera de acción a Antonio López.

A pesar de que Nicolás Larcamón le movió a La Franja en el complemento, el equipo local no encontró las vías para lastimar a un muy ordenado América; todo fueron centros y disparos de larga distancia, que poco inquietaron a Ochoa.

De hecho, por increíble que parezca las dos jugadas más peligrosas fueron de los azulcremas, una en un disparo desviado de Mauro Lainez y otra en una acción en la que Henry Martín retuvo la pelota en el área y cedió a la llegada de Chava Reyes, a quien le faltó puntería en su remate.

América, con tres bajas por Covid-19 y sin tener aún a sus refuerzos en ritmo, se conformó con el punto en el Estadio Cuauhtémoc.