Empatan 1-1 San Luis y Cruz Azul Femenil en juego con buena dosis de polémicas arbitrales

El Atlético de San Luis y Cruz Azul dividieron puntos en un duelo cerrado de la Liga MX Femenil, el cual tuvo su buena dosis de polémicas arbitrales.

Natalia Enciso puso el 1-0 a favor de La Máquina al minuto 35, con un potente disparo fuera del área.

Este fue el décimo gol de Enciso con las celestes.

Las cementeras tuvieron mayor posesión pero les faltó concretar sus oportunidades.

Al minuto 43, el Atlético emparejó los cartones con un golazo de Daniela Carrandi, quien cobró con pierna derecha un tiro libre para vencer a la portera Maricruz González.

Hubo una jugada donde no se marcó un penal a favor del cuadro potosino, pues la árbitra Priscila Pérez Borja no apreció la falta en el área.

En el segundo tiempo, con el ingreso de la experimentada Tania Morales, el conjunto celeste mejoró en el volumen de juego ofensivo, pero esto no fue suficiente para vencer a la zaga de las Rojiblancas, la cual se multiplicó bien para evitar alguna sorpresa.

El Atlético de San Luis apretó en los últimos minutos y Rebeca Villuendas desaprovechó el último disparo.

El cuadro de casa se quedó con 10 por la expulsión de la defensa española Martha Perarnau, quien entró con exceso de fuerza en una jugada y cometió un fuerte falta sobre la portera celeste.

San Luis y Cruz Azul llegaron a cuatro puntos, que colocaron al cuadro capitalino en el lugar cinco y a las Rojiblancas en el siete.