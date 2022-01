Detienen a exfuncionario de Chihuahua por homicidio en el municipio de Guerrero

Ramón Ledezma está acusado de asesinar a tres personas durante los festejos de Año Nuevo; además, intentó quitarse la vida

Ramón Ledezma, ex Presidente Seccional de La Junta, Municipio de Guerrero, Chihuahua, se encuentra detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado luego de ser acusado del homicidio de tres personas durante una celebración de Año Nuevo.

El ex funcionario se encuentra en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de Cuauhtémoc, luego de que, según las investigaciones, se disparó a sí mismo tras agredir a una mujer y dos hombres, quienes murieron en el lugar.

El hombre de 55 años de edad, quien presenta una herida de bala en la cabeza, se encuentra a disposición del Ministerio Público, sujeto a investigación por los hechos ocurridos, y su estado de salud es reservado.

El triple homicidio se registró el sábado aproximadamente a las 2:00 horas, tiempo local, en un domicilio de la comunidad de Miñaca, Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en el inmueble los agentes localizaron los cuerpos de tres personas, a quienes identificó como Cruz C. M. de 47 años, Sergio S. G., de 55, y Diana Grisel S. C., de 33 años.

Todos murieron por proyectiles de arma de fuego.

Según las investigaciones, la mujer era su ex pareja y al llegar al domicilio, discutió, sacó una pistola y la mató a ella y a los otros dos hombres, cuyo parentesco no se ha especificado.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue avisada más tarde de que en el IMSS de Cuauhtémoc había llegado una persona herida de bala, y posteriormente se supo que era el probable responsable.

La investigación señala que el arma fue asegurada en otro lugar, el cual no se reveló.