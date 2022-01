Destaca gobernador inversión en educación

Alfonso Durazo afirma que será a través de las aulas donde se dará la transformación de la entidad, ya que la educación es un igualador de oportunidades profesionales

Para hacer de Sonora la tierra de oportunidades educativas que las y los ciudadanos merecen, el gobernador Alfonso Durazo Montaño llevó a cabo una gira de trabajo por Navojoa y Etchojoa.

En Navojoa, el gobernador Durazo Montaño inauguró las instalaciones y equipamiento del edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Sonora, el cual en su conjunto requirió una inversión en obra de 58 millones 698 mil 822 pesos, y una inversión en equipamiento de ocho millones 123 mil 397 pesos.

En presencia de José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud, el gobernador de Sonora reveló que estas instalaciones cuentan con laboratorios de fisioterapia, biomédico, enfermería, esfuerzo físico, cuatro consultorios, sala de juntas, oficina de sala académica y servicios sanitarios, así como siete aulas, seis cubículos de docentes, dos salas de maestros y servicios sanitarios.

“Es para mí muy importante garantizar que todas, todos los jóvenes sonorenses, tengan acceso a una educación gratuita, como lo establece la Constitución, y si quieren pagar una universidad privada que lo hagan por supuesto, siempre y cuando no sea en virtud de que no han encontrado un espacio en un centro de educación pública”, dijo.

En Etchojoa, el mandatario afirmó que será a través de las aulas donde se dará la transformación de la entidad, ya que la educación es un igualador de oportunidades profesionales, esto durante la inauguración de las obras del edificio administrativo, comedor estudiantil y equipamiento especializado de la Universidad Tecnológica de Etchojoa (UTE)

En compañía de José Félix Gómez Anduro, rector de la UTE, así como del secretario de Educación, Aarón Grageda Bustamante; el mandatario estatal supervisó también el avance en la construcción de una cancha de fútbol, así como de la instalación de paneles solares para este plantel, que representan una inversión de 24 millones de pesos en obra y dos millones 300 mil pesos en equipamiento.

“Si las aulas no son parte del proyecto de transformación no hay posibilidad de cambio, la oportunidad de cambiar mentalidades, visiones, sensibilidades, compromisos está aquí, y por eso yo quiero a la universidad como aliada del proyecto de transformación de nuestro estado”, indicó.

El titular del Ejecutivo estatal anunció que gracias a los 400 millones de pesos que se disminuyeron al presupuesto del Congreso del Estado para este año, se podrá conformar un programa de becas que beneficiará a estudiantes de nivel superior en Sonora, en especial a alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

“Vamos a destinar a este plantel 12 millones de pesos al año, y esto nos va a permitir garantizar becas hasta de dos mil pesos mensuales a los más necesitados. Lo he dicho en otras ocasiones: dos mil pesos no resuelven, pero cómo ayudan”, señaló.

A su vez, Aarón Grageda Bustamante, secretario de Educación y Cultura, manifestó el respaldo de su dependencia en conjunto con otros entes sociales para impulsar el desarrollo de la UTE, partiendo de la vocación agroindustrial de la región.