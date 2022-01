Desatienden llamado a cuidarse del coronavirus

Las calles del Centro de Hermosillo no bajaron su aforo vehicular, ni los comercios la clientela

Pese al cambio a naranja en el semáforo epidemiológico para la capital de Sonora por el aumento en los contagios de Covid-19, los hermosillenses continúan con sus actividades normales.

Las calles del Centro de Hermosillo no bajaron su aforo vehicular, ni los comercios la clientela, quienes acudieron a hacer sus compras de manera normal.

Aunque en los camiones se observó poca afluencia de usuarios, no así en el Primer Cuadro de la ciudad donde se apreció gran cantidad de personas haciendo sus compras, recorriendo tiendas o sentados en el andador del Mercado descansando, boleando su calzado, leyendo algún periódico o escuchando música.

Algunos ciudadanos manifestaron que no pueden parar sus actividades por temor al contagio de la enfermedad, ya que deben salir a trabajar, a hacer sus compras para la escuela de los niños, la canasta básica y realizar pagos.

“El mundo no se detiene, no podemos pasarnos encerrados todo el tiempo, tenemos que salir a trabajar, sino, no comemos, la gente también se cansa de estar en su casa, tiene que salir y hacer sus cosas”, dijo Esther.

“Contagios siempre va a haber, hay que ponerse la vacuna y cuidarse nada más”, comentó Jesús Antonio López; “Si la gente se cuida no pasa nada”, agregó Saúl Rivera.